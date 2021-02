Manchester United kæmper for første gang i årevis med om det engelske mesterskab – men nu er storklubben stødt på udfordringer.

For store dele af trænerstaben er pludselig blevet ramt af coronasmitten.

Manager Ole Gunnar Solskjær er gået fri – men til aftenens sene kamp mod Newcastle må han undvære adskillige af sine assistenter, der er blevet tvunget i selvioslation.

Det skriver Manchester United på klubbens hjemmeside.

#MUFC statement: “Nicky Butt & Mark Dempsey will join Ole Gunnar Solskjaer on the bench this evening due to some of the coaching staff having to self isolate. The home Premier League game against Newcastle United at Old Trafford will kick off at 19:00 GMT” — Simon Peach (@SimonPeach) February 21, 2021

Klubben oplyser dog ikke, hvilke stabsmedlemmer der er ramt af smitten.

Solskjær har reageret på situationen og har hevet Nicky Butt og Mark Dempsey fra klubbens ungdomsakademi med til søndagens Premier League-kamp.

Mens trænerstaben er hårdt ramt, er spillertruppen gået fri for smitte.

Manchester United kan med en sejr søndag aften glide op på Premier Leagues andenplads.