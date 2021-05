Årets Champions League-finale mellem Manchester City og Chelsea skal spilles den 29. maj i Istanbul i Tyrkiet.

Landet er dog hårdt ramt af coronavirus for tiden, og det har fået Storbritannien til at forbyde rejser til Tyrkiet. Det skriver Reuters fredag aften.

Meldingen fra myndighederne er, at briterne kun bør rejse til Tyrkiet under ekstreme omstændigheder.

Myndighederne i Storbritannien har de seneste dage åbnet op for, at Champions League-finalen kan blive spillet på engelsk jord. De understreger dog, at beslutningen 100 procent er hos UEFA.

Manchester City er i den første Champions League-finale i klubbens historie.

»Det her betyder, at fodboldfans ikke bør rejse til Tyrkiet. Fodboldforbundet er i kontakt med UEFA (Det Europæiske Fodboldforbund, red.). Vi er åbne for at være vært for finalen, men i sidste ende er det en beslutning, Uefa skal tage,« lyder det fra Grant Shapes, der er transportminister i den britiske regering.

Stadionerne Villa Park og Wembley er nævnt som mulige lokationer for finalen, der kan få et dansk islæt, da Andreas Christensen er en del af Chelsea-truppen.

Istanbul har været i lockdown de seneste uger, men de nyeste meldinger fra den tyrkiske hovedstad har været, at de er klar til at huse Champions League-finalen – UEFA har ligeledes afvist at flytte kampen.

Det har sågar været nævnt, at der vil blive lukket et par tusinde tilskuere ind fra hvert hold. Den nuværende nedlukning i Tyrkiet løber i første omgang frem til den 17. maj.

Chelsea er i deres første Champions League-finale siden 2012.

Det ville dog ikke være første gang, at UEFA rykkede en finale fra Istanbul.

Champions League-finalen skulle sidste sæson have været spillet i den tyrkiske storby, men blev på grund af coronapandemien flyttet til Lissabon i Portugal.

Det er første gang i Manchester Citys historie, at klubben er nået til en Champions League-finale. Det er tredje gang for Chelsea, der senest var i finalen i 2012 – her slog London-holdet Bayern München.

Manchester City slog PSG ud i semifinalen, mens Chelsea med Andreas Christensen i startopstillingen eliminerede Real Madrid.