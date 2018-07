Det vakte mildest talt stor opsigt, da den tyske Arsenal-spiller Mesut Özil tilbage i maj poserede sammen med den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan.

Det samme gjorde Ilkay Gündogan, der til dagligt spiller i Manchester City, og nu har Öxil valgt at dele sine tanker omkring hele situationen, der blandt andet medførte, at tyske fans buhede af de to fodboldstjerner.

'De sidste par uger har givet mig tid til at reflektere og tænke over de ting, der er sket de sidste par måneder. Jeg vil gerne dele mine tanker og følelser omkring, hvad der er sket,' skriver Mesut Özil i et opslag på Twitter om situationen med Erdogan.

Selvom de tyske medier har tegnet et andet billede, er sandheden, at havde jeg ikke mødtes med præsidenten, ville jeg have opført mig respektløst overfor mine forfædre. Mesut Özil på Twitter

Blandt kritikerne i maj var den tyske kansler Angela Merkel, da Tyrkiets præsident i europæisk sammenhæng er en kontroversiel leder.

»Özil (fodboldspilleren Mesut Özil fra Arsenal i Premier League, red.) og Erdogan (Tyrkiets præsident, red.) er begge forbilleder og deres optræden her rejser både spørgsmål og inviterer til misforståelser,« sagde hun gennem sin talsperson til Der Spiegel.

Men der er en særlig årsag til, at Mesut Özil valgte at posere med Erdogan.

'Som med mange andre, går mine rødder tilbage til mere end et land. Jeg voksede op i Tyskland, men min familie har også mange rødder i Tyrkiet. Jeg har to hjerter, et tysk og et tyrkisk. Gennem min barndom lærte min mor mig altid at udvise respekt og aldrig glemme, hvor jeg kommer fra,' skriver Mesut Ösil.

Arsenal-spilleren Mesut Özil har tyrkiske rødder, og derfor poserede han med Erdogan, fortæller han. Foto: LUIS ACOSTA Vis mere Arsenal-spilleren Mesut Özil har tyrkiske rødder, og derfor poserede han med Erdogan, fortæller han. Foto: LUIS ACOSTA

Arsenal-stjernen skriver, at han godt ved, at billedet med den tyrkiske præsident har fået kritik og skabt debat, men han understreger, at der ikke var nogle politiske bagtanker med det.

'Som jeg sagde, så har min mor aldrig ladet mig glemme mit ophav, min arv og familietraditioner. For mig var det at tage et billede med præsident Erdogan ikke noget politisk, det handlede om at respektere den højeste leder i min families land. Jeg er fodboldspiller og ikke politiker,' skriver Mesut Özil og tilføjede at de to under deres møde i maj talte om netop fodbold.

'Selvom de tyske medier har tegnet et andet billede, er sandheden, at havde jeg ikke mødtes med præsidenten, ville jeg have opført mig respektløst overfor mine forfædre. De ville have været stolte af at se, hvor jeg er i dag. For mig er det ligemeget, hvem der er præsident. Det der betød noget var, at det var præsidenten,' skriver Mesut Özil og understreger, at han havde gjort det samme, hvis det havde været den tyske præsident.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) 22. juli 2018

Også det tyske fodboldforbund var ude at kritisere billedet.

'Vi respekterer selvfølgelig vores spillere med migrant-baggrund, men vi må også understrege, at DFB står for værdier, Erdogan ikke i tilstrækkeligt omfang viser respekt for,' lød det i en udtalelse ifølge The Independent.

Mesut Özil har dog ikke tænkt sig at handle anderledes i fremtiden.

'Jeg forstår godt, det her kan være svært at forstå, da politiske ledere i de fleste kulturer ikke tænkes som værende anderledes end selve personen bag. Men i dette tilfælde er det anderledes. Uanset udfalget af det sidste valg eller valget før det, havde jeg stadig fået taget billedet,' slutter Özil.