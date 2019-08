Nu er det slut for Ashley Cole.

Den mangeårige landsholdsspiller for England har valgt at stoppe karrieren med øjeblikkelig virkning – i en alder af 38 år.

Karrierestoppet blev annonceret på en ganske overraskende måde. Hverken ved en besked på sociale medier eller en pressemeddelelse – men i stedet på direkte tv.

Det gjorde han hos Sky Sports søndag, hvor han i dagens anledning optrådte som ekspert.

Ashley Cole spillede senest for Derby i The Championship. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Ashley Cole spillede senest for Derby i The Championship. Foto: MATTHEW CHILDS

»Efter at have tænkt og overvejet det grundigt, var det tydeligt, at det var tid til at lægge støvlerne på hylden og se frem mod et nyt kapitel, som forhåbentlig bliver trænergerningen. Jeg er ved at uddanne mig lige nu. Nu vil jeg være en fantastisk træner,« siger Ashley Cole i Sky Sports' udsendelse.

38-årige Ashley Cole er et stort navn i det engelske, både for sine evner på fodboldbanen, hvor han sluttede med 107 landskampe for England.

Men også af banen trak Ashley Cole gennem flere år store overskrifter.

Det skyldtes blandt andet hans forhold til sangerinden Cheryl, der er kendt fra gruppen Girls Aloud, og som i sin solokarriere tidligere har sunget under navnet Cheryl Cole.

Ashley Cole og Cheryl Cole blev skilt i 2010. Foto: DANIEL DEME / LINDSEY PARNABY Vis mere Ashley Cole og Cheryl Cole blev skilt i 2010. Foto: DANIEL DEME / LINDSEY PARNABY

Parret blev gift i 2006 og separeret bare halvandet år efter på grund af historier om, at Ashley Cole skulle have haft affærer med flere kvinder. De to blev endegyldigt skilt i 2010, da Cheryl i en sms til Ashley Cole blot skrev: 'Flyt ud. Det er slut'.

Derudover har Ashley Cole i flere omgange haft skærmydsler med politiet, mens han også ved et uheld kom til at skyde en person med en luftriffel.

Foruden de mere end 100 landskampe for England huskes Ashley Cole for sine længere ophold hos London-holdene Arsenal og Chelsea. Hos Arsenal vandt han to Premier League-titler og tre FA Cups, mens han i Chelsea vandt Premier League en gang, FA Cuppen fire gange og en Champions League- og en Europa League-titel.

Ashley Cole havde i sine unge Arsenal-dage et lejeophold hos Crystal Palace. Han spillede 385 Premier League-kampe, inden han i 2014 skiftede til Roma. Siden spillede han i Los Angeles Galaxy og Derby.