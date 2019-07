For bare et år siden var Barcelona så forhippede på at hente Malcom i franske Bordeaux, at de snuppede ham lige for næsen af italienske Roma.

Nu er den 22-årige brasilianske kantspiller ude i kulden i Catalonien og meldes tæt på et skifte til Rusland.

Det skriver Marca og Sky Sports, der meddeler, at Zenit efter al sandsynlighed bliver Malcoms næste destination.

Sky Sports beretter desuden, at en handlen er tæt på at blive en realitet, og at Zenits sportsdirektør Javier Ribalta er i Spanien for at få skiftet fuldført.

Malcom kom for blot et år siden til FC Barcelona, der betalte 40 millioner euro svarende til knap 300 millioner kroner for brasilianeren.

Siden har tingene dog ikke gået op i en højere enhed for Malcom, der blot har fået fuld spilletid tre gange.

Marca skriver, at det er ankomsten af stjernespilleren Antoine Griezmann, der har kørt Malcom ud på et sidespor i klubben.

Malcom har scoret fire mål og leveret to assist i sine i alt 24 optrædenerfor FC Barcelona.