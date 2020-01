Glem Dybala, Ibrahimovic, Lukaku, de Ligt, Higuain og Sanchez.

Der er Cristiano Ronaldo, og så kommer Christian Eriksen. De to er de største stjerner i Serie A, nu hvor danskeren er blevet præsenteret i sin nye klub Inter.

Det er der ingen tvivl om hos den mangeårige Inter- og Serie A-reporter Carlo Angioni, der skriver for den store italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport.

»Den største i ligaen er helt sikkert Cristiano Ronaldo, men derefter er der kun Christian Eriksen og Romelu Lukaku. De er to unge spillere, Lukaku er 26, og Eriksen vil blive 28 i næste måned.«

Carlo Angioni er helt sikker på, at kun Ronaldo er større end Eriksen i Serie A. Vis mere

»Det er to spillere, der er i deres bedste bedste tid af karrieren, og det betyder helt klart noget for Serie A,« siger Carlo Angioni, da B.T. besøger ham på arbejdspladsen.

»Christian Eriksen er den vigtigste spiller, der er kommet til Serie A overhovedet i denne sæson. Sidste sæson kom den største i Ronaldo, og i sommer kom Romelu Lukaku, men så er Eriksen kommet, og han overgår belgieren,« forklarer han ydermere.

Og nok er Inter en kæmpe, Champions League-vindende klub, der også i midten af byen Milano har vist musklerne frem med et spritnyt hovedkontor af en kolossal størrelse.

Men spørger man Carlo Angioni, skal klubben være den part, der sætter mest pris på det nye ægteskab med en dansker.

»Det har været mærkeligt siden første gang, vi hørte om et skifte til Inter, for i de sidste få måneder har det hele tiden handlet om, hvorvidt han skulle til Real Madrid eller Barcelona.«

»Nu er han så i Inter, og det er da et scoop for klubben, men jeg tror også, at det her nye kapitel for Eriksen bliver godt for ham,« siger Angioni og fortsætter:

»Inters fans har nu fået en tro på, at de har fået en spiller, der kan hjælpe dem med at vinde mesterskabet, for han er en topspiller.«

Og kun én er bedre end ham. Han hedder næsten det samme til fornavn som Christian fra Middelfart.