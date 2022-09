Lyt til artiklen

»Det kan vi simpelthen ikke være bekendt.«

FC Københavns klare 0-3-nederlag i Dortmund fik en hæslig optakt.

Mandag aften var der voldelige overfald på FCK-fans i det centrale Dortmund - angiveligt begået af tilrejsende Brøndby.

Og tirsdag aften inden kampen gik det så helt galt, da FC Københavns mere end 3500 fans først blev beskudt af romerlys af maskerede personer. De københavnske fans responderede med - i flere omgange - at sende romerlys af sted mod de andre tribuner på det enorme Signal Iduna Park.

FCK-cheftræner Jess Thorup blev efter kampen bedt om sin reaktion på volden. Og han var klar i spyttet.

»Jeg så det ikke selv. Jeg fik det fortalt, da jeg kom op, og det er selvfølgelig en skændsel for fodbolden, at de ikke kan opføre sig ordentligt på kryds og tværs af fangrupperingerne til sådan en fed kamp og kulisse, så det er jeg selvfølgelig rigtig ærgerlig over,« lød det fra cheftræneren.

»Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Alle folk skulle være glade og stolte over, at vi er med i det her selskab, og nu er det eneste, der kommer til at stå i medierne i Tyskland og måske hele Europa, er den måde vi håndterer det her på med vores fans.«

»Jeg har ikke yderligere kommentarer til det, og jeg ved, at klubben har været ude og sige noget, men det er bare en skændsel for dansk fodbold.«

Thorup og FCK-spillerne møder onsdag Sevilla i Parken.