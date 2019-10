Stupidt. Elendigt. Alt blev gjort forkert!

FC København-manager Ståle Solbakken holdt sig ikke tilbage, da han skulle kommentere på de forsvarsbrølere, der kostede et 1-3-nederlag i københavner-derbyet på Brøndby Stadion.

Især sommerens store forsvarsindkøb, 20-årige Viktor Nelsson, fik på puklen.

»Vi starter kampen rigtig godt, men så laver Nelsson en kæmpe fejl ved Brøndbys første mål. Det bliver jeg nødt til at adressere, for det var elendigt forsvarsspil,« tordnede Solbakken.

»Han skal bare få Hedlund ned i fart, men i stedet følger han ham med ryggen ind i vores eget felt. Alt blev gjort forkert. Det var en god lærdom for Viktor, der ellers spillede en god kamp.«

Også Jens Stage fik en bemærkning med på vejen fra den norske manager.

»Jeg følte, at hver gang vi var ved at komme ind i kampen, så lavede vi et eller andet studpidt. Jens (Stage, red.) spiller bolden til en sko-løs Zeca, og så straffer de os flot.«

»Det var nogle flotte kontraer af Brøndby, men man kan ikke lave to så store fejl.«

Ståle Solbakken mente desuden, at kampen blev afgjort, da Rasmus Falk blev præsenteret for direkte rødt kort med 25 minutter igen.

»Med de 90 minutter fra Malmø (torsdagens Europa League-kamp, red.) i benene, så er det 'game over' med det røde kort.«