Katastrofen lurer lige om hjørnet for Brøndby efter 0-2-nederlaget til OB søndag aften.

Præsterer holdet ikke i grundspillets to sidste kampe, kan klubben, der sidste år var millimeter fra mesterskabet, havne i Superligaens nedrykningsspil sammen med hold som Vendsyssel og Vejle.

Der er pres på spillerne, erkender holdets midlertidige cheftræner, Martin Retov.

»Og det er også naturligt. De er professionelle, og de ved, at der er en skæringslinje om to kampe, og det er selvfølgelig rigtig vigtigt.«

»Så selvfølgelig er der pres på - men hvis ikke de kan håndtere det, så skal de heller ikke være i Brøndby,« understreger Martin Retov.

Føler du selv et pres?

»Nej, overhovedet ikke.«

Men hvor katastrofalt vil det være for Brøndby at havne i et nedrykningsspil?

»Det ville da være rigtig, rigtig ærgerligt. Det er jo ikke på nogen måde det, vi stræber efter. Vi har store ambitioner. Så det ville selvfølgelig være rigtig skidt at misse top 6.«

Brøndby møder AaB i næste weekend, og så venter der i sidste runde en mareridtstur til AC Horsens - en opgave, der kan give Brøndbys mange tilhængere et uhyggeligt deja vu.

»Det ville overhovedet ikke være sjovt, men sådan er vilkårene, og hvis vi skal ordne det i Horsens, så gør vi også det,« lyder det fra Martin Retov.

»Men vi må ud og give den fuld skrald på søndag mod AaB og så håbe, at vi kan slå dem. Det er ihvertfald planen.«