Det er en voldsom opgave, der venter Kasper Hjulmand, hvis han ender med at blive Ajax' næste cheftræner.

Den danske dirigent er blandt de varmeste navne i de hollandske spalter lige nu, da han angiveligt er et af de allersidste navne tilbage som bejler til trænerposten i den kriseramte storklub.

Det ser ud til, at trænerskæbnen afgøres inden for de kommende døgn.

»Det ville da være ærgerligt for landsholdet, så jeg håber ikke, han bliver Ajax-træner. Jeg vil hellere have at det går landsholdet godt end Ajax,« lyder det fra Kenneth Perez.

TV 2s landsholdsekspert arbejder også for hollandsk tv og har en fodboldkarriere bag sig, der blandt andet bragte ham forbi Ajax.

Han er ikke i tvivl om, hvorvidt han ville stikke en kontrakt i hånden på Kasper Hjulmand, hvis han skulle ansætte en træner til traditionsklubben.

»Nej, jeg ville ikke vælge Hjulmand. Jeg ville tage Peter Bosz, fordi han kender gamet og ved, hvordan det er at være Ajax-træner,« siger Perez om Bosz, der stod i spidsen for holdet i 2016/2017-sæsonen.

Lige nu er situationen i Ajax alarmerende.

Direktøren Edwin van der Sar er netop blevet fyret efter klubbens horrible sæson, der har kastet en tredjeplads af sig i ligaen. Langt fra de normale Ajax-standarder, som nu skal kæmpe for at kvalificere sig til Europa League, mens strukturen i klubben også er sprunget i stykker.

»Den nye træner kommer ind i en klub i dyb krise, som er splintret,« forklarer Kenneth Perez.

»Det skal være en stærk personlighed, og det ved jeg ikke, hvor godt Kasper Hjulmand kan. Træneren skal kunne tage imod kritik, og det ved jeg ikke, om jeg synes, han er god til. Indimellem synes jeg, at han kan blive lidt tøsesur, hvis der er kritik.«

»Men det er måske ikke ulogisk, når man har gået på vandet og er blevet tilbedt, som han er det. Han kunne jo nærmest have løst krigen i Ukraine og Rusland, så populær var han.«

Omvendt kan én ting dog være til Kasper Hjulmands fordel, mener manden med de 66 kampe og 26 mål for Ajax.

»Han overtog et landshold, der var ret upopulært. Med spillere, der strejkede, som nu er blevet til darlings. Han har vist, at han kan vende en negativ situation til en meget positiv én. Og det synes jeg taler for ham.«

I sommeren 2022 ansatte Ajax Amsterdam Alfred Schreuder som ny cheftræner. Under et halvt år efter fik han dog en fyreseddel i hånden, og siden har klublegenden Johnny Heitinga stået i spidsen for holdet.

»Ajax er den største, vigtigste og mest kritiske klub i Holland, og det er et krævende publikum. Det skal man være klar over,« lyder det fra Kenneth Perez.

»Hvis det her var en 'normal' situation, hvor det hele gik godt, kunne Hjulmand godt være manden, fordi han kom til en veldrevet klub, hvor han kunne fokusere på at være træner, det taktiske og at være mandskabsleder. Men det her er en klub, der brænder.«

I fjor var Kasper Hjulmand også meldt som en af de varmeste bejlere, og den interesse er kølet lidt af efter VM-skuffelsen i Qatar, mener Perez.

Alligevel påpeger han, at Ajax-folket ville reagere positivt, hvis Kasper Hjulmand blev ny Ajax-træner.