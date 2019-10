De forsvarende Champions League-vindere fra Liverpool var tæt på at jokke i spinaten i onsdagens gruppekamp mod Red Bull Salzburg, hvor en 3-0-føring blev til 3-3 i løbet af anden halvleg.

Mohammed Salah sikrede dog til sidst de tre point til Liverpool. Men de moralske vindere var de østrigske Champions League-debutanter.

Og efter kampen har Salzburg offentliggjort en video fra omklædningsrummet, hvor cheftræner Jesse Marsch leverer en brandtale.

»Det her er for helvede ingen venskabskamp. Det er for fanden Champions League,« brøler træneren blandt andet mod sine spillere. SE VIDEOEN HERUNDER

"How many fouls have we committed? Maybe 2? It's not a f--king friendly, it's a Champions League match."



Jesse Marsch's halftime talk vs Liverpool has gone viral. Salzburg scored 2 goals right after this for 3-3, ended up losing 4-3. (Language warning.)pic.twitter.com/eE1NxiAzN2 — Grant Wahl (@GrantWahl) October 4, 2019

Den video er dog efterfølgende faldet Liverpools karismatiske manager, Jürgen Klopp, for brystet. Han mener tydeligvis, at hvad der siges i omklædningsrummet bør blive i omklædningsrummet.

»Hvis Liverpool lagde en video af mig i sådan en situation, så ville jeg forlade klubben. Det er sandheden. Det er det, jeg kan sige,« siger Klopp ifølge Sports Illustrated.

Jürgen Klopp har siden 2015 stået i spidsen for Liverpool - med stor succes.

Merseyside-holdet fører pt. Premier League med maksimale 21 point efter de første syv runder. Klopp & co. møder lørdag Leicester på Anfield.