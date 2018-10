Daniel Wass har spillet mange år i den spanske liga.

Både som kant og central midt.

Alligevel bliver Valencia-spilleren sjældent udtaget til landsholdstruppen, og det har landstræner Åge Hareide en forklaring på.

»Han spillede ikke sidste uge for Valencia, og vi er meget påpasselige med at tage dem med, som har været med i lang, lang tid. Vi vil helst ikke skifte for meget.«

Daniel Wass har længe ikke været en del af det danske landshold. Foto: ED SYKES

Nu var der en tilgivningsproces mellem dig og Pierre-Emile. Daniel Wass har også været ude i noget imod fællesskabet. Skal han også tilgives?

»Nej, det skal han for så vidt ikke. Men han skal levere og præstere. Og så skal det være en spiller, som vi kan bruge: Han har spillet på kanten i en 4-4-2-formation i Valencia, og i den type position er vi godt dækket. Det handler lidt om spillertypen og om, hvilken type, vi behøver. Det er ikke nødvendigvis de bedste fodboldspillere, man ser på et landshold, men dem, som spiller bedst sammen.«

Kan du forstå, hvis han er frustreret, over ikke at være udtaget, når der er nogle, der spiller i den svenske og polske liga, som er med?

»Det må han gerne være, det er ikke mit problem. Hvis han er frustreret, så får han håndteret det.«