FC Midtjylland kommer ikke til at få gummiben i mesterskabskampen, forsikrer Erik Sviatchenko.

Efter et overraskende nederlag til AC Horsens i seneste spillerunde kom FC Midtjylland søndag tilbage på sporet med en 1-0-sejr ude mod FC Nordsjælland.

Dermed træder FCM ind i 3F Superligaens mesterskabsspil med ni point ned til FC København på andenpladsen.

Københavnerne har tidligere italesat, at midtjyderne før har fået gummiben, når det spidser til, men det bliver der ikke noget af, forsikrer FCM-anfører Erik Sviatchenko.

- De må gerne snakke om gummiben. Jeg synes, vi har så stærke ben, så det kommer der ikke noget af, siger Erik Sviatchenko med et smil.

Anføreren glæder sig over signalværdien i, at FC Midtjylland på en svær udebane rejste sig ovenpå nederlaget til Horsens.

Det er både et signal til FCK, men mest af alt et signal til FC Midtjylland selv, pointerer han.

- Det var klart vigtigst at sende et signal til os selv. Vi spiller for guld, og det er op til os selv. Når jeg ser på mine holdkammerater, ser jeg et vinderhold, og det er rigtig betryggende.

- Vi har ét mål i Midtjylland, og det er at vinde hver kamp. Gør vi det, ser det fint ud, og så er jeg bedøvende ligeglad med, om FCK vinder sine kampe, siger Erik Sviatchenko.

FCM-cheftræner Brian Priske glæder sig ligeledes over signalværdien, men fokuserer ikke på FC København.

- FCK kigger vi ikke så meget på, men for os selv var det vigtigt at sende et signal om, at præstationen mod Horsens ikke var god nok. Det kunne vi ikke leve med.

- Vi har brugt en hel uge på at bygge det op, og så er det vigtigt, at der kommer handling på plænen, og det så vi mod FC Nordsjælland, siger en tilfreds Brian Priske efter søndagens sejr.

FCK har ti kampe til at hente FCM i mesterskabsspillet, hvoraf de to er indbyrdes opgør.

/ritzau/