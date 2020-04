Champions League-kampen mellem Atletico Madrid og Liverpool er en af de mest omdiskuterede kampe i fodboldverdenen denne tid.

Det skyldes ikke, at Liverpool højst overraskende blev smidt ud af Champions League, men derimod at kampen 11. marts blev afviklet med tilskuere - herunder ca. 3.000 spanske fans, der havde taget turen til England fra Madrid, hvor coronavirussen allerede på det tidspunkt havde ramt 782 personer i den spanske hovedstad.

Siden er beslutningen om at afvikle kampen blevet kritiseret heftigt, og man spekulerer i, om kampen kan have haft betydning for udbredelsen af smitte i Liverpool og omegn.

The Independent skriver, at der nu er lanceret en officiel undersøgelse, der skal afdække, om der er en direkte forbindelse mellem kampen på Anfield og stigningen i tilfælde af smitte med coronavirus.

Det er Matthew Ashton, der som konsekvens af pandemiens udbredelse blev udnævnt til sundhedsansvarlig i byen, som skal stå for undersøgelsen.

Det fortæller borgmester i Liverpool, Joe Anderson.

»Jeg har bedt Matt Ashton og hans hold om at foretage en fyldestgørende undersøgelse af potentielle forbindelser mellem kampen og coronavirus-situationen i byen,« siger Joe Anderson og fortsætter:

»Vi skal finde ud af, om beslutningen (om at afvikle kampen, red.) har påvirket borgerne i byen, og jeg har bedt Matt Ashton om at samarbejde med universiteterne for at se, om dataene kan give os en indikation af det.«

Liverpool havde før kampen kun seks tilfælde af smitte med coronavirus. Nu er 246 mennesker døde med sygdommen i byen.

Kampen var særlig udskældt, da der på tidspunktet for kampen 11. marts var udstedt restriktioner i Spanien.

Her var der forbud mod arrangementer for mere end 1.000 personer, men kampen på Anfield blev spillet for fyldte tribuner udgjort af 54.000 tilskuere.

»Det faktum, at fans fra Madrid ikke var i stand til at tage til fodboldkampe i deres hjemby men kunne rejse til en kamp i Liverpool, var absurd. Men regeringen og UEFA besluttede, at kampen skulle afvikles. Nu vil vi finde ud af, hvilken indflydelse det har haft på byen,« siger Joe Anderson.