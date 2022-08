Lyt til artiklen

Der går ikke længe mellem, at kaos rammer i forskellige danske fodboldklubber - og nu er turen kommet til FC Helsingør.

Ifølge lokalavisen Helsingør Dagblad truer en konkurs netop nu 1. divisionsklubben, som sidste sæson smed en favorabel plads i pole position i kampen om oprykning til Superligaen - og dermed en stor pose penge.

Avisen skriver, at der er 'voldsom turbulens' i klubbens organisation og ejerkreds, og det kan betyde, at klubbens amerikanske investorgrupppe kan være på vej ud af klubben på grund af manglende penge i klubkassen.

Nervøse FC Helsingør-fans kan dog klynge sig fast i håbet om at undgå en konkurs, da avisen melder, at en lokal gruppe skulle have samlet sig og være klar til at holde liv i klubben, hvis de amerikanske majoritetsejere vil ud.

De seneste års regnskaber fra FC Helsingør lyder på minus 2,75 millioner i 2021, mens det i 2020 var minus 17,5 millioner kroner - regnskabet for 2022 er endnu ikke offentliggjort.

De amerikanske ejere har været i FC Helsingør siden marts 2019, men nu kan det altså tyde på, at det ejerskab nærmer sig enden.

FC Helsingør er nummer seks i 1. division med tre sejre og tre nederlag indtil videre - for nylig slog de Superliga-holdet Lyngby ud af pokalturneringen.

For nylig blev en anden dansk fodboldklub ramt af en konkurs. Det er 1. divisionsnedrykkerne fra Jammerbugt FC, der siden er blevet tvangsnedrykket og nu er langt fra de bedste danske fodboldrækker. Den nordjyske klub har i mange omgange haft problemer med at betale lønninger og regninger.