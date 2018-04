Hvis man bare følge en smule med i international fodbold, har det været svært at vågne op søndag uden at bemærke, at Zlatan Ibrahimovic sent lørdag fik sin debut i MLS.

Bagud 1-3 til Los Angeles FC skiftede LA Galaxy verdensstjernen ind, og så gik det utroligt stærkt.

To minutter senere havde hjemmeholdet reduceret, og kun seks minutter inde i sin debut knaldede svenskeren bolden i mål fra 36 meters afstand, da han så, at målmanden var for langt ude af sit målfelt, og så var Zlatan i gang.

I overtiden, selvfølgelig, sørgede han så for alle tre point, da han kom forrest på et indlæg og pandede sejrsmålet ind. Efter kampen ville alle have en bid af Zlatan Ibrahimovic, og han leverede, som han altid gør:

»Jeg kunne høre fansene kalde: 'Vi vil have Zlatan, så jeg gav dem Zlatan',« siger han til Fox News og fortæller om det første vidundermål:

»Jeg så, at målmanden gik ud af sit felt, så jeg lagde den bare over ham. Når jeg kommer til et nyt hold, scorer jeg altid i den første kamp. Jeg var nødt til at score.«

Med målene fra blandt andre Zlatan Ibrahimovic blev en 0-3-føring til Los Angeles FC vendt til sejr for LA Galaxy på en halv time.

Dagen derpå har hans agent Mino Raiola lavet et tweet om, at Zlatan Ibrahimovic har tredoblet værdien af MLS generelt, og her svarer Zlatan Ibrahimovic:

»Og du fik mig over gratis igen.«

Zlatan Ibrahimovic er i gang. Både på og uden for banen.