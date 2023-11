Der er kongeligt besøg i Parken i forbindelse med Champions League-kampen mellem FCK og Manchester United onsdag aften.

Og det er hverken Christian Eriksen eller Rasmus Højlund, der her er tale om.

Det er i stedet Kronprins Frederik og hans søn Prins Vincent, der har fundet sig til rette på tribunen.

Selvom det formentlig er FCK, Kronprins Frederik hepper på, kan han måske glæde sig over, at en anden dansker har stjålet alle overskrifter.

Kronprins Frederik og hans søn Prins Vincent i Parken. Foto: Anthon Unger

Manchester Uniteds Rasmus Højlund bragte lynhurtigt gæsterne foran på forarbejde af Scott McTominay.

Det var en mareridtsstart for FCK, hvis fans ellers havde sendt en stikpille til United med en stor tifo inden kampstart. Her stod der 'Your Theatre of Nightmares'.

Efter en lille halv time var Rasmus Højlund så på pletten igen med endnu en scoring til 2-0. FCKs Mohamed Elyounoussi reducerede få minutter før pausen.

Du kan følge hele kampen i B.T.s liveblog LIGE HER.