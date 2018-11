Danmark vandt 2-1 i Cardiff over Wales og rykker nu op i den bedste liga i Nations League. Det skete efter to danske drømmemål af Nicolai Jørgensen og Martin Braithwaite.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Her er B.T. Sports karakterer til danskerne:

Det levede foran Schmeichel, men heldigvis for målmanden var der mere guitarspillende veganer end sulten kannibal over waliserne, når de nærmede sig kassen. Der var ellers muligheder nok - og redningen på Bales frispark var genial! Kunne ikke gøre meget ved målet. Karakter: 8

En meget defensiv kamp af backen. Der skulle løbes om kap og tackles.Kunne have set skidt ud, hvis eksempelvis Bale havde headet sin enorme chance i mål. Men slap med skrækken. I det meste endda. Karakter: 7

Spiller bare med en større og større seslvtillid på landsholdet. Ser ud til at have udviklet sig til en af de ledende figurer på landsholdet, og han afviste flere indlæg. Men så slet ikke Bale ved målet. Karakter: 7

Simon Kjærs afløser. Og det kan 'AC' jo bare. Helt kold og rolig. Med bold, i dueller, i forudseende defensive løb. Savnet af Kjær var der ikke. Men lidt af skylden skal modstandernes manglende skarphed godt nok også have. Karakter: 7

Stryger endte tit som manden med bolden, når den er allermest varm. Så blev det hans kedelige tjans at banke den ud af fare. Der var også lidt for åbent i hans side til flere farlige walisiske indlæg. Karakter: 6

Det må være fedt at spille med Schöne. Du ved, at du kan give ham bolden - uanset hvor presset han er. Er uden problemer trådt ind efter William Kvist og blevet en helt naturlig del af holdet som defensiv playmaker. Karakter: 7

Det bølgede lige så meget som Delaney fine hår. Absurde afleveringer til walisiske fødder og direkte ud af stadion. Men også en vigtig fod med i 1-0-målet og hele tiden i bevægelse. Karakter: 6

Det var Eriksen, der løb med anførerbindet i Simon Kjærs fravær. Vi ved, at han kan være en sexbombe af en fodboldspiller, men Eriksen var lidt for meget Johnny Madsen i morgenkåbe mod Wales. Karakter: 6

Der er noget på spil omkring Braithwaite - både til den gode og dårlige side. Han bidrager altid med et eller andet. Og denne gang blev det til en kongekasse af angriberen til 2-0. Karakter: 7

For en stund var Catherine Zeta-Jones ikke det smukkeste i Wales. Det var Danmarks kontraangreb til 1-0-målet. Og Yussuf Poulsen kan så have været Michael Douglas med den perfekte aflevering til Nicolai Jørgensen. Så glemmer vi den kæmpe afbrænder lidt. Karakter: 7

Kanonmål af comeback-angriberen. Var selv med til at starte det angreb, som han til sidst afsluttede mellem Wayne Henneseys ben til 1-0. Arbejdede ofte alene oppe foran, men var altså kold på det rette tidspunkt. Karakter: 7

Indskiftere:

Kom ind for Nicolai Jørgensen med 20 minutter igen. UB

Kom ind for Lasse Schöne. UB

Nordmanden kan én rigtig vigtig ting. Han kan få Danmark til at vinde fodboldkampe. Er det altid flot? Nej. Er det altid underholdnende? Absolut ikke. Men er det vigtigt? Meget! Karakter: 8