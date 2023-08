Det er næsten utænkeligt, at det britiske kongehus og den britiske premierminister ville gå glip af VM-finalen i fodbold for herrer.

Alligevel er det tilfældet for kvinderne, når England spiller VM-finale mod Spanien klokken 12 dansk tid søndag.

Hverken prins William eller premierminister Rishi Sunak vil nemlig overvære finalen, der spilles på Olympic Stadium i Sydney, og er imellem Spanien og England.

Prins William bekræfter fraværet i en video på Instagram, hvor han ønsker holdet held og lykke. Og netop den video er ikke ligefrem blevet modtaget godt af de britiske medier - og folket.

Foto: Andrew Couldridge/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Andrew Couldridge/Reuters/Ritzau Scanpix

'Det viser igen, at han ikke forstår, hvordan du står op for ligestilling. Hvis han ville, ville han også have sine sønner der, fordi det ville lære dem, at kvinder er lige så vigtige,' skriver en Twitter-bruger.

'Jeg kan se, at hverken Rishi Sunak eller prins William kan tage sig sammen til at vise støtte til The Lionesses (de engelske kvinders kælenavn, red.) i morgen. Hvilken skændsel! De ville ikke have betænkeligheder ved deres klimapåvirkning ved en lang flyvning, hvis det var mændenes VM-finale,' skriver en anden Twitter-bruger.

Også Daily Mail og The Telegraph er ude at kritisere prinsen og premierministerens fravær.

VM-slutrunden for kvinder i Australien og New Zealand har ellers slået alle rekorder, hvor der har været dobbelt så mange tilskuere som ved den seneste VM-slutrunde, som der var ved den forrige. I alt 2,6 millioner tilskuere har set slutrunden fra tribunerne af.