»Jeg kom som en konge, gik som en legende«.

Så simpelt kogte Zlatan Ibrahimovic sin tid i Paris Saint-Germain ned, da han i sommeren 2016 tog afsked med klubben.

Men et nyt billede - eller måske rettere maleri - af Zlatan Ibrahimovic portrætterer rent faktisk den svenske angrebsstjerne som netop det. Konge af Sverige sammen med dronning Silvia af Sverige.

Men for en gangs skyld var det ikke Zlatan selv, der havde bestilt forherligelsen af sig selv. I stedet var det kunstneren Adi Omanovic, der malede billedet til hans eget og broderens kontor.

»En af mine venner havde lavet noget lignende, og jeg tænkte, at det så fedt ud. Jeg villle lave det samme med Zlatan, eftersom han har betydet meget for ikke kun Sverige - men også for alle hos, der kommer fra Balkan,« siger Adi Omanovic til Expressen.

I mere end et år hang billedet på kontoret og blev ikke set af andre end de to brødre. Men en dag fik de muligheden for at lave en reklamefilm for Zlatans parfumeserie - og så skulle chancen ikke forpasses. Maleriet skulle underskrivet af legenden selv.

»Zlatan blev svineglad. Han kiggede på det og faldt sammen af grin. Så lagde han det på Instagram,« fortæller han om maleriet, der i skrivende stund er liket flere end 1,4 millioner gange.

Ja maleriet er sågar nået hele vejen til det svenske kongehus.

Zlatan har haft stor succes i sin debutsæson for LA Galaxy, og svenskeren er nomineret til hele tre priser ved årets MLS-awards. Herunder prisen som MVP. Foto: KATHERINE LOTZE Vis mere Zlatan har haft stor succes i sin debutsæson for LA Galaxy, og svenskeren er nomineret til hele tre priser ved årets MLS-awards. Herunder prisen som MVP. Foto: KATHERINE LOTZE

»Hoffet har set billedet, og de var flade af grin,« siger Emelie Öberg, der arbejder hos hoffets pressetjeneste.

Og det er langt fra det eneste sted, hvor maleriet er blevet mødt positivt, fortæller Adi Omanovic.

»Jeg er overrasket over, hvor positive folk har været. Det er jo lidt følsomt, og man kan ikke bare bytte ansigterne på de royale ud. Jeg troede, de (kongehuset, red.) ville være rasende. Så jeg blev meget glad, da jeg hørte, at de synes det er sjovt. Så faldt jeg til ro igen«.

»Jeg håber, at folk forstår, at det er en hyldest til både Zlatan og Sverige. Det er tænkt som en sjov gimmick, og det har intet med politik at gøre,« siger han.