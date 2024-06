Søndag aften får landsholdet helt særlige gæster i Helsingør.

Familier, koner og kærester er nemlig inviteret ind i landsholdets gemakker for en sidste hyggelig aften, inden landsholdsspillerne tirsdag drager mod EM og lukker sig ind i en EM-fokuseret boble.

Så søndag står den på grill-aften på Hotel Marienlyst - og dét er tiltrængt, fortæller landstræner Kasper Hjulmand.

»Det næste døgn bliver godt for os. Det har været syv døgn med hårde træninger, to testkampe og usikkerhed blandt spillerne, der har været ængstelige for at gå i stykker,« fortæller landstræneren og tilføjer:

View this post on Instagram A post shared by Marienlyst Strandhotel (@marienlyststrandhotel)

»Tro mig, dem der spillede med mod Norge, de ville bare ikke blive skadet. Det er også derfor, vi har set intensiteten droppe i langt de fleste testkampe, for spillerne tænker kun på, at de skal med det fly til Tyskland.«

Efter et presse-event søndag formiddag har landsholdet trænet let, inden familierne kigger forbi senere søndag.

»Så nu får vi et døgn til at puste ud, vi kan træne stille og roligt, kigge på kampen, og så slappe af og hygge med vores familier. Vi skal trække luft ind, cleare hovedet og tænke på lidt andet, før vi tager til EM og smadrer igennem.«

Under EM i Tyskland vil landsholdet, mens gruppespillet står på, ikke have planlagt nogle begivenheder eller dage, hvor familierne kan kigge forbi lejren.

Mange af spillernes familier rejser dog til Tyskland, og der er frihed i truppen til, at spillerne på visse tidspunkter kan mødes med deres familier, hvis det er nødvendigt eller ønsket.

Det danske landshold sendes mandag afsted mod EM ved et stort event i Tivoli, som du kan følge her på BT.dk - og så flyver landsholdet tirsdag formiddag fra Kastrup, inden de første gang træner i Freudenstadt tirsdag eftermiddag.

Det sker på en nylagt bane, hvor græstæppet har skabt visse bekymringer. Læs mere om det her.