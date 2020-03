Han var ikonisk med sit lange hår, hestehalen og de til tider påmalede sorte streger under øjnene.

Men i de her timer ligger den tidligere tyrkiske landsholdsmålmand Rüstü Recber indlagt på hospitalet og kæmper en helt anden kamp. Den mod den modbydelige coronavirus.

For den nu 46-årige landskampsrekordholder er ikke bare ramt af den virus, der har slået tusinder af mennesker ihjel verden over.

Recber er så hårdt ramt, at han måtte indlægges på hospitalet, fortæller hans kone Isil på Instagram.

»Alt var normalt, da han pludselig fik symptomer meget hurtigt, og vi er stadig i chok. Dette er kritiske og svære tider,« skriver Isil Recber.

Hun fortæller, at hun og parrets søn og datter alle er testet negative for covid-19, og nu må de ikke se deres far og ægtemand på hospitalet.

»Det er den sværeste del af det - at vi ikke kan være sammen med ham. Gud er stor, og han er overdraget til de tyrkiske læger. Disse dage vil også bliver overstået. I må ikke spare på jeres bønner,« skriver Isil Recber.

Rüstü Recber var som målmand kendt for sit iøjnefaldende udseende, men hans karriere tog ham også rundt til store tyrkiske klubber som Fenerbahce og Besiktas - ligesom der var et enkelt år til den langhårede målmand i Barcelona.

Happy Valentine's day #myvalentine #andme - Isil Recber, 14. Feb, 2020

Desuden stod Recber også i kassen, da Tyrkiet i 2002 hentede VM-bronze i Sydkorea og Japan.

Meritterne tænker han næppe så meget over i disse dage, hvor han er afskåret fra familien og altså er ramt af corona-symptomer så slemme, at en hjemmekarantæne ikke var nok for Rüstü Recber.

Det har den ikoniske målmands tidligere klubber Fenerbahce og Barcelona også noteret, og begge klubber har sendt deres opmuntrende beskeder til Rüstü Recber på sociale medier.

Nu skal Rüstü Recber og familien så forsøge at samle alle kræfter for at komme igennem den sygdom, der lige nu lukker store dele af verden ned.