Everton har siden sommer forsøgt at hente Arsenal-angriberen Olivier Giroud til klubben. Men der er en væsentlig ting, der står i vejen for et skifte.

Det er den franske angribers kone.

I hvert fald hvis man skal tro Everton-manager, Sam Allardyce. (Se øverst Olivier Giroud score årets mål)

Efter at han overtog det skrantende Everton-mandskab tilbage i starten af december, er klubben inde i en ubesejret stime på hele otte kampe. Men Sam Allardyce har efterspurgt mere kraft i angrebet.

Derfor er rygterne om et Giroud skifte til Everton igen blusset op.

Men Sam Allardyce tror ikke på, at et skifte kan blive en realitet. Og det er Girouds kone årsag til.

»Jeg tror ikke på, at han kommer til Everton, fordi han afslog sidste gang (i august red.). Han vil ikke flytte til Liverpool, det tror jeg ikke på. Eller det er hans kone, der ikke vil, det er meget vigtigt for koner, du ved,« sagde Sam Allardyce ifølge Mirror og sendte en lille stikpille af sted efterfølgende.

»Normalt er konerne cheferne. Det siger jeg med erfaring.«

Arsenal spiller deres næste kamp torsdag mod Crystal Palace på udebane, mens Everton møder Bournemouth ude på lørdag.