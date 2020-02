Kasper Fisker er endnu en gang blevet opereret i det knæ, der har gjort, at han i lang tid har måttet se langt efter spilletid.

For tredje gang har Brøndby-spilleren været under kniven for en korsbåndsskade, han pådrog sig i august.

Det afslører hans kone Stephanie Fisker på Instagram.

»Kasper er på alle måder det vildeste menneske, jeg kender. Især i modgang. Jeg begriber ikke, hvordan han altid kan forholde sig positivt til enhver given situation. Kaspers tilgang er altid: hvad kan jeg selv gøre, for at gøre situationen bedre,« skriver Stephanie Fisker til billedet af Kasper Fisker efter operationen.

»Nu har jeg stået ved siden af og set ham kæmpe sig tilbage fra sin korsbåndsskade. Og er du gal, han har kæmpet. Men i går blev han opereret for tredje gang i forbindelse med korsbåndsskaden, da der desværre var en skrue, der havde skruet sig løs og decideret var på vej ud gennem huden,« tilføjer Stephanie Fisker og slutter med ordene:

»Operationen gik godt, og selvom Kasper er slået lidt tilbage i Ludo, har han ikke givet op. Og som han siger: “Nu har jeg jo i det mindste ikke en skrue løs længere.”«

Kasper Fisker har kontraktudløb med Brøndby til sommer, og det er med tilbageslaget tvivlsomt, om han igen kommer til at spille i den blågule trøje.

Hans helt store mål er at forlænge kontrakten med Brøndby.

Det fortalte han til B.T. i november.

»Økonomisk vil jeg strække mig langt. Det bliver jeg i den grad nødt til, hvis det skal blive til en forlængelse,« sagde Kasper Fisker i Fodbold FM, B.T.s fodbolddebat-podcast.

Fisker, der fylder 32 år til maj, har spillet 64 kampe for Brøndby siden sit skifte fra Randers i 2017.

Brøndby har endnu ikke meldt noget ud om den nye operation.