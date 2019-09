Niklas Backman fremhævede efter sejren over OB sin spillestil som værende vigtig for AGF's stærke sejrsstime.

Niklas Backman var med i alle 90 minutter, da AGF fredag aften vandt for femte gang i træk med 2-1 over OB i 3F Superligaen.

Selv om det ikke blev til clean sheet i kampen mod OB, havde østjyderne inden opgøret holdt buret rent fem kampe i træk.

Stimen startede, da anfører Backman kom tilbage på holdet igen efter at have siddet ude med skade i starten af sæsonen.

Han mener selv, at hans defensive spillestil var lige, hvad der skulle til for AGF.

- Jeg er en "no-nonsense-defender" (kompromisløs forsvarer, red.) lidt mere gammeldags i mit defensive spil. Det havde vi brug for efter en dårlig start på sæsonen, siger Niklas Backman.

En anden årsag til, at det kører på skinner for AGF for tiden, er ifølge Backman den gode atmosfære på holdet.

- Vi arbejder hårdt for hinanden, og det er vigtigt, når ligaen er så tæt, som den er.

- Stemningen i truppen har ikke været bedre i min tid i klubben, end den er nu, siger svenskeren, der har været i AGF siden 2016.

Matchvinderen mod OB, holdkammeraten Mustafa Amini, anerkender også anførerens vigtighed hos den østjyske klub.

- Han er en virkelig god forsvarsspiller og leder holdet nede bagfra, så på den måde er han vigtig, siger Mustafa Amini.

Alligevel vil australieren også gerne fremhæve reserverne, som han også har fuld tillid til.

- Vi har også to andre rigtig gode midtstoppere, Jesper Juelsgård og Sebastian Hausner, som er klar, hvis der skulle komme skader.

- Vi har to-tre gode spillere til alle positioner, så på den måde er vi godt dækket ind.

AGF kan hente sjette sejr på stribe, når FC Nordsjælland gæster Aarhus i næste runde.

/ritzau/