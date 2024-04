Det var det rene målvanvid, da Chelsea hjemme på Stamford Brigde besejrede Everton med tenniscifrene 6-0. I storsejren gik Cole Palmer fuldstændig målamok.

Den engelske offensive midtbanespiller scorede hele fire gange, hvor særligt den første scoring var helt fantastisk.

Han er nu delt topscorer i Premier League med 20 mål - det samme antal som den norske målmaskine Erling Haaland.

Du kan se alle målene i videoen øverst i artiklen.



Foto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix

Palmer scorede et vaskeægte hattrick i første halvleg.

Det er blot 11 dage siden, han senest scorede hattrick. Det faldt mod Manchester United, hvor Palmer dybt inde i tillægstiden scorede til både 3-3 og 4-3. Også ved den lejlighed var det hjemme på Stamford Bridge.

Det flotte åbningsmål af Palmer kom efter 12 minutters spil.

Foran feltet spillede Palmer bolden mellem benene på en modstander og afleverede med hælen til Nicolas Jackson, der agerede bande og sendte bolden tilbage til Palmer, som med et præcist spark sendte bolden ind ved stolpen fra kanten af feltet.

Fem minutter senere stod han det rette sted i feltet og headede en ripost ind til 2-0, og yderligere ni minutter senere opsnappede han et håbløst udspark fra Everton-keeper Jordan Pickford og løftede bolden ind i det tomme mål til 3-0.

Hattrick på 16 minutter efter mål med venstre og højre ben samt hovedet, og så glemte man næsten, at Palmer inden for det tidsrum også havde misbrugt en gigantisk chance på selve målstregen.

Palmers fjerde mål faldt på straffespark efter godt en times spil, hvor kampens dramatiske øjeblik også udspillede sig.

Noni Madueke mente, at han skulle eksekvere straffesparket, men Palmer, der er fast straffesparksskytte, mente noget andet.

Det udviklede sig næsten til håndgemæng, og Palmer måtte have hjælp fra to holdkammerater til at flå bolden fra Madueke. Det var den svære del af scoringen, for Palmer scorede usvigeligt sikkert til 5-0 fra 11 meter.

For målet til 4-0 fortjener Nicolas Jackson også en linje for sin detalje. Han tæmmede mesterligt et indlæg fra venstre og sendte bolden ind via stolpen kort før pausen.

Efter 80 minutter blev Palmer skiftet ud til hyldest, men ydmygelsen af Everton fortsatte alligevel.

Efter 90 minutter lukkede den netop indskiftede Alfie Gilchrist målfesten. Det var den 20-åriges første Chelsea-mål.

Med sejren ligger Chelsea nummer ni med 47 point. Everton har på 16.-pladsen 27 point og er kun to point over nedrykningsstregen.