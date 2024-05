Den tidligere Manchester City-profil Vincent Kompany skal forsøge at gøre Bayern München til mester igen.

Belgieren Vincent Kompany overtager trænersædet i Bayern München efter Thomas Tuchel.

Det oplyser klubben på sociale medier, heriblandt X.

Den tidligere forsvarsstjerne har skrevet under på en kontrakt, der strækker sig frem til sommeren 2027.

Kompany har de seneste to år stået i spidsen for den engelske klub Burnley, som han førte til oprykning i sommeren 2023.

I den forgangne sæson røg klubben til gengæld ned i den næstbedste række igen.

Nu tager han fat på en noget større opgave.

- Jeg glæder mig til udfordringen i FC Bayern. Det er en stor ære at arbejde for denne klub. FC Bayern er en institution i international fodbold, siger Kompany i et opslag på X.

Kompany sparkede som bare 17-årig karrieren i gang på Anderlechts førstehold, og efter tre år i hjemlandet drog han videre til Hamburger SV.

Forsvarstalentet fortsatte med at udvikle sig og blev i 2008 hentet af nyrige Manchester City. Her spillede han med stor succes frem til 2019, hvor han tiltrådte som spillende træner for Anderlecht.

Bayern Münchens mangeårige formand Karl-Heinz Rummenigge, der stadig er tilknyttet klubben, løftede allerede i sidste uge sløret for Kompanys snarlige tilgang.

I den forbindelse nævnte han, at sydtyskerne havde fået varme anbefalinger af Kompany fra klubbens tidligere cheftræner Pep Guardiola, som har haft belgieren som anfører i Manchester City.

- Pep kender Vincent rigtig godt, og hans mening er værdsat, lød det fra Rummenigge.

Tuchel nåede lidt over et år i spidsen for Bayern München, inden han tidligere i år blev enig med klubben om at stoppe samarbejdet ved sæsonens udgang.

Storklubben gik ind til sæsonen med 11 mesterskaber i træk, men blev offer for Bayer Leverkusens suveræne sæson, som endte uden nederlag i Bundesligaen.

Nu får Harry Kane og holdkammeraterne ny inspiration.

/ritzau/