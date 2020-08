Den belgiske fodboldspiller Vincent Kompany stopper sin aktive fodboldkarriere med øjeblikkelig virkning. I stedet bliver han træner på fuld i Anderlecht.

»Jeg vil fuldt ud forpligtige mig til min rolle som træner og har brug for 100 procent fokus til at kunne gøre det. Det er derfor, jeg stopper som fodboldspiller,« siger han.

Meddelsen er bragt på den belgiske klubs hjemmeside mandag. Samtidig bliver det meldt ud, at Vincent Kompany har skrevet kontrakt for sin nye rolle for de kommende fire år.

I maj sidste år besluttede forsvarskæmpen sig for at sige stop i Manchester City efter 11 år og vende tilbage til barndomsklubben Anderlecht. Som en slags spillende træner.

Allerede få måneder senere blev konstruktionen ændret, så Vincent Kompany efter eget valg i stedet kun skulle fungere som spiller. I stedet fik først assistenten Simon Davies og siden Frank Vercauteren rollen som cheftræner.

Nu føler Vincent Kompany sig i stedet klar til fuldt og holdent at overtage trænerposten.

Og det skaber glæde hos Anderlceht-ledelsen.

»Som alle ved, var det her altid planen. Men nu er det nok kommet lidt tidligere end forventet, men at Vincent binder sig til yderligere fire år i klubben, er en god nyhed for klubben, fansene og vores spillere,« siger Anderlecht-direktør Karel Van Eetvelt.

Vincent Kompanys første kamp som træner bliver på søndag mod Mouscron.

2020-21-sæsonen er allerede gået i gang i Belgien, og her har Anderlecht hentet fire point i de første to kampe.

Og Vincent Kompany tror på fremtiden.

»Jeg vil blive i klubben i mindst fire år mere for at bevise, at Anderlecht kan spille en moderne type fodbold med resultater,« siger han.