Vincent Kompany dækker ikke bare af for holdkammeraterne på banen - han gør det også økonomisk.

For den belgiske forsvarskæmpe har lovet at betale for de Anderlecht-spillere, der ikke vil gå med til klubbens nedskæringer på grund af coronakrisen.

Det skriver Het Laatste Nieuws.

Mediet skulle have fået 'bekræftet', at Vincent Kompany vil betale regningen for de holdkammerater, der ikke vil gå med til at afgive en 12.-del af deres løn.

Han vendte i sommer vendte hjem til barndomsklubben Anderlecht som spillende manager efter 11 lukrative år i Premier League-klubben Manchester City.

Her skulle han være med til at genopbygge den skrantende storklub, men coronapandemien har også ramt hårdt i Belgien.

Derfor har man i Anderlecht også ifølge Het Laatste Nieuws også lagt en stribe andre tiltag på bordet for at redde klubben, udover lønnedgangen.

Klubben betaler ikke længere en gruppeforsikring, og spillernes eneste gode bliver fremover firmabil, og de skal acceptere at blive sendt hjem 1.-14 april.

Fra Anderlechts side har man meldt ud, at det er op til spillerne selv, om man vil afgive en 12.-del af løn (eller lade Vincent Kompany dække af). Med følgende svada:

'Valget er jeres. Men dem, der vælger at beholde pengene er ikke solidariske,' lyder det.