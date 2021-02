Spekulationerne omkring Kjartan Finnbogasons skifte til Esbjerg er mange.

I en pressemeddelelse udsendt af AC Horsens gjorde de det klart, at den 34-årige angriber fik ophævet sin kontrakt, så han kunne komme tilbage til Island på grund af ‘familiære årsager’.

Men i stedet blev han altså i Jylland og skal nu hjælpe Esbjerg med at genvinde en plads i Superligaen. Og hovedpersonen selv forstår ikke, hvorfor hans familie nævnes som en grund til, at han skulle forlade dansk fodbold.

»Jeg har aldrig nogensinde sagt til AC Horsens eller Niels Erik (Søndergård, sportschef i AC Horsens, red.), at jeg ikke havde lyst til at spille i Danmark mere. Det elsker jeg, og det er jeg meget glad for,« sagde han i et interview med TV3 Sport og fortsatte:

Kjartan Finnbogason skifter til Esbjerg, efter at han fik ophævet sin kontrakt med Horsens. Foto: Claus Fisker Vis mere Kjartan Finnbogason skifter til Esbjerg, efter at han fik ophævet sin kontrakt med Horsens. Foto: Claus Fisker

»Hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg ikke, hvad familiære årsager betyder i denne sammenhæng.«

Horsens-koryfæet Kjartan Finnbogason begrunder selv skiftet med, at den manglende udsigt til spilletid ikke var tilfredsstillende. Derfor havde han sagt huslejen op, bestilt en flyttecontainer og var klar til at rejse hjem til Island.

Men da pressemeddelelsen kom ud, kontaktede landsmanden og cheftræner i Esbjerg Ólafur Kristjánsson den rutinerede angriber og tilbød ham at komme til klubben.

»Jeg har stadig masser af mål i mig endnu, og jeg er ikke klar til at spille fodbold på deltid på Island,« lød den klare udmelding fra Kjartan Finnbogason.

Sportschef i AC Horsens, Niels Erik Søndergaard. Foto: Claus Fisker Vis mere Sportschef i AC Horsens, Niels Erik Søndergaard. Foto: Claus Fisker

Men Niels Erik Søndergård deler dog ikke samme oplevelse af forløbet.

Ifølge sportschefen havde de en snak, hvor de tog status på, hvor Kjartan Finnbogason var henne på det sportslige niveau. Her var en af argumenterne fra islændingen, at han gerne ville tilbage til Island, og at han gerne ville afsted, inden transfervinduet lukkede.

Fodboldeksperterne på TV3 Sport Stig Tøfting og Kenneth Emil Petersen mener dog, at der er noget helt galt med den AC Horsens-udmelding, fordi pressemeddelelsen slet ikke harmonerer med det, der egentlig bliver sagt af parterne i sagen.

I stedet spekulerer de i, at AC Horsens så muligheden for at komme af med en løntung spiller og blot har dummet sig med udmeldingen.

Niels Erik Søndergård holder dog hårdnakket fast i, at parterne var blevet enige om det, der stod i pressemeddelelsen.

»Vi udsendte pressemeddelelsen i fællesskab, og pressemeddelelsen var også godkendt af Kjartan. Det ting, der stod i den, dem var vi enige om.«

Du kan se hele interviewet med Kjartar Finnbogasson øverst i artiklen.