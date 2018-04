Kommissionen, der skal fremme kvindefodbold, vil tvinge superligaklubber til at oprette elitehold for kvinder.

København. Hvis dansk kvindefodbold skal vokse og opleve flere stjernestunder, skal mændenes superligaklubber tvinges til at etablere elitehold for kvinder.

Sådan lyder et af de løsningsforslag, som Dansk Boldspil-Unions (DBU) kommission for flere piger og kvinder i dansk fodbold, Kvindekommissionen, mandag fremsætter i en rapport.

Det skriver Politiken.

- Vores hovedbudskab er, at hvis man vil udvikle kvindefodbolden i Danmark, skal man satse massivt. Et afgørende greb er at få en kvindeliga, der er væsentligt stærkere, end den er i dag.

Sådan siger kommissionens næstformand, Lykke Friis, der også er prorektor ved Københavns Universitet.

Rapporten bliver offentliggjort i forbindelse med kvindelandsholdets VM-kvalifikationskamp mod Ukraine mandag.

Den ledsages af en kronik i Politiken skrevet af kommissionens formand, tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, sammen med Lykke Friis og Christian Stadil, bestyrelsesformand i Hummel.

Konkret opstiller kommissionen tre mål for fremtiden i pige- og kvindefodbold.

Antallet af piger og kvinder, som er medlem af DBU, skal øges fra 65.000 til 135.000 inden 2025. Inden for ti år skal Danmark vinde EM, VM eller OL. Og slutteligt skal DBU som organisation inden for ti år afspejle, at en tredjedel af medlemmerne er piger og kvinder.

For at opnå de mål har kommissionen udarbejdet ti løsningsforslag, hvoraf nogle med egne ord er "kontroversielle". Et af dem er forslaget om, at DBU kræver, at alle herreklubber med superligalicens også skal etablere et elitekvindehold.

I Divisionsforeningen for de mandlige klubber kalder man forslaget "visionært". Direktør Claus Thomsen anser det dog ikke for at være et tiltag, man uden videre kan pådutte superligaklubberne.

I dag har kun tre ud af 14 superligaklubber, Brøndby IF, Aalborg BK og Sønderjyske, kvindehold.

/ritzau/