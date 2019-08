I Werder Bremen har klubledelsen fået sine fans på nakken, efter at stadionnavn er solgt til ejendomsinvestor.

Mange fodboldklubber har de senere år tjent penge på at sælge navnet på deres stadion.

I tyske Werder Bremen har flere af klubbens fans fået nok, og de valgte i weekendens premierekamp i Bundesligaen at protestere over, at klubbens hjemmebane har fået et nyt navn.

I stedet for Weserstadion har hjemmebanen før denne sæson skiftet navn til Wohninvest Weserstadion.

Werder Bremen-formand Marco Bode forsvarer beslutningen at sælge navnet til en ejendomsinvestor.

- Hvis vi vil spille med i Bundesligaen, så er sponsorering en del af det. Vi er kommet langt væk fra det, man forestillede sig, dengang man fandt på de olympiske lege, siger Marco Bode til avisen Bild.

- Vi befinder os i en kommerciel verden, når vi arbejder med professionel sport, tilføjer formanden.

Werder Bremen tjener 225 millioner kroner over en tiårig periode på aftalen med Wohninvest.

Trods de mange penge, der skal være med til at udvikle klubben, var der alligevel protestbannere på stadion, da nordtyskerne i weekenden mødte Fortuna Düsseldorf.

- Vi sælger med sikkerhed ikke ud af de idealer, der er vigtige for os.

- Vores grænser er et andet sted end grænserne hos ultras (de mest fanatiske fans, red.), der er meget mere idealistiske.

- For de fangrupper, der har protesteret, er salget af navnerettigheden principielt en katastrofe, siger Marco Bode.

Også flere steder i dansk fodbold har de kommercielle stadionnavne gjort deres indtog - blandt andet i Telia Parken i København, Cepheus Park i Randers og Jysk Park i Silkeborg.

/ritzau/dpa