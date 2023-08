»Jamen, kender du så Zlatan?«

En af de største præstationer ved kvindernes VM stod den svenske målmandshelt Zecira Musovic for, efter hun nærmest egenhændigt sørgede for, at Sverige slog USA i 1/8-finaledramaet i weekenden, som blev afgjort i straffesparkskonkurrence.

Men Musovic' stjernestund ved slutrunden i Australien og New Zealand, som indbefattede at lave rekordmange redninger i en VM-kamp (11), blev efterfølgende skæmmet på kampens pressemøde.

Det mener i hvert fald den britiske BBC-journalist Emma Smith, som langer ud efter sin brasilianske kollega for at mangle respekt.

Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix

27-årige Zecira Musovic har bosniske rødder, præcis som en anden svensk fodboldhelt, ikonet Zlatan Ibrahimovic.

Måske var det derfor, at en brasiliansk journalist formastede sig til at spørge kvindelandsholdshelten, om hun mon kendte hendes mandlige superstjerne-landsholdskollega.

Uanset hvad årsagen var, så mener Emma Smith, at brasilianeren gik over stregen med sit fokus på Zlatan når nu, det var Zecira, der var dagens kvinde i skysovs.

'Jeg sad to sæder fra journalisten, som spurgte om det, og jeg kunne ikke tro mine egne ører. Fuldstændig respektløst efter en forrygende præstation og et bemærkelsesværdigt resultat,' skriver BBC-reporteren på X (det tidligere Twitter).

'Pressen fik lov at stille hende tre spørgsmål. Et af spørgsmålene var dette nonsens,' slutter hun sin besked.

Zecira Musovic' svar på spørgsmålet var da også kortfattet:

»Alle kender Zlatan i Sverige.«