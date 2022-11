Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Skal kvindefodbold spille under samme forhold som mændene – eller er det en »misforstået ligestilling«?

I årevis har lønforhold, opmærksomhed og tv-transmittering hos kvinderne haltet gevaldigt efter deres mandlige pendanter, når det gælder forholdene i verdens største sportsgren.

Og for at rette op på det bør man lave væsentligt om på rammerne for fodboldspillet – hos kvinderne.

Det mener tre forfattere i en klumme i Weekendavisen, hvor de netop rækker ud efter den ligestilling, der ifølge dem ikke giver mening og sparker gang i en livlig debat.

Synes du, at man bør ændre bold og banens størrelse i kvindefodbolden?

»Mænd er hurtigere, højere og stærkere end kvinder. Uanset hvor meget kvinder træner, bliver de aldrig lige så hurtige, høje eller stærke som mænd. Det glemte man i fodboldspillet, da kvinder begyndte at spille med,« skriver Tine Pihl, Karina Kallehauge og Lea Kølby, der henholdsvis er uddannelsesleder, uddannelses- og faglig rådgiver samt formidler.

I 1993 publicerede de tre kvinder et projekt, der viste, at kvinder dengang ikke ønskede en ændring i forholdene. Dengang var tiden ikke til det, lyder det.

Men det er den nu. Og her lyder det, at man ikke kun bør indføre brugen af en anderledes bold, men også en anden bane.

»Kvinder har det samme potentiale som mænd, men hvis det skal tilgodeses på lige fod med herrernes, må bold og bane tilpasses. Differentiering af de fysiske rammer er nødvendig for at opnå ligestilling. Kvindefodbold er sin egen sport, som ikke skal lide under mændenes doktriner,« fastslår de i klummen.

Pernille Harder og Danmark røg ud af EM i sommer i den indledende gruppe. Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere Pernille Harder og Danmark røg ud af EM i sommer i den indledende gruppe. Foto: JUSTIN TALLIS

I forvejen spilles eksempelvis basketball og håndbold medmindre bolde hos kvinderne, end det er tilfældet hos mændene.

Og skal vi have en mere seværdig sport hos kvinderne, er det den samme vej, man skal gå.

Allerede dengang lød anbefalingen fra de tre kvinder, at vejen frem var en mindre bane og en bold i størrelsen 4,5 (i stedet for 5 hos mændene).

For i en sport, der kræver meget sprint og højintense gentagelser, er kvinder pr. definition svagere på det fysiologiske aspekt. De har mindre muskelstyrke og generelt en lavere sprinthastighed end mænds.

»Disse to ændringer vil give kvindefodbolden højere intensitet, hurtigere kombinationer, længere afleveringer fra flere, flere, der kan sparke hjørnespark, flere langskud og bedre afslutninger på en keeper, der får lettere ved at gribe og sparke langt. Det vil gøre det sjovere for spillerne, mere seværdigt for publikum, attraktivt for sponsorer osv.,« lyder det i klummen.

Om det vil føre til en forandring, vil kun tiden vise.