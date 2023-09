Landsholdets stjernemålmand Kasper Schmeichel skrev i begyndelsen af ugen under på en et-årig kontrakt med den belgiske traditionsklub Anderlecht.

Den underskrift er kulminationen på et hektisk forløb, hvor Kasper Schmeichel har haft mange muligheder på hånden.

Blandt andet har han på rygteplan været sat i forbindelse med de danske mestre fra FC København. Og B.T. har tidligere afsløret, at rammerne for en aftale mellem Schmeichel og københavnerne var på plads. Det krævede dog, at FCK's nuværende målmand, polske Kamil Grabara, først blev solgt.

Det blev han ikke denne sommer. Men senest til næste sommer skifter Grabara til tyske Wolfsburg, og så er FCK-buret uden vogter. Og er det så her, at Kasper Schmeichel bliver Superligaspiller?

Foto: Natalia Kolesnikova/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Natalia Kolesnikova/AFP/Ritzau Scanpix

Det blev den 36-årige landsholdskæmpe spurgt om fredag i landsholdslejren i Helsingør.

»Altså, blækket er ikke engang tørt på min Anderlecht-kontrakt, sååå...,« lød det med et lumsk smil fra den sidsteskansen.

»Lad os tage en ting ad gangen. En ting ad gangen.«

En ting ad gangen - og den næste ting for Kasper Schmeichel og det danske landshold er den uhyre vigtige EM-kvalifikaitonskamp ude mod Finland på søndag klokken 18.00.