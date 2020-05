En god kommentering betyder meget for en fodboldkamp. Og nogle ganger hænder det, at der ryger nogle ord ud af en kommentators mund, som er helt geniale eller bare svære at glemme.

»Hvad fanden, har han set det på Youtube, eller hvad? Det er så fuldstændig grotesk vanvittigt, sådan noget der.«

Sådan lød det for eksempel fra Poul Hansen, da han kommenterede et opgør mellem Esbjerg og Vejle. Og her blev der altså ikke lagt fingre imellem, for Poul Hansen var bestemt ikke tilfreds med en bestemt aktion fra Imed Louati.

Vi har været et smut i arkiverne og samlet en stor håndfuld kommentatorguld frem, som du kan få et gensyn med øverst i artiklen.

Her vender en kæk Carsten Werge tilbage til mikrofonen som kommentator efter længere tids sygdom. Foto: Nent Vis mere Her vender en kæk Carsten Werge tilbage til mikrofonen som kommentator efter længere tids sygdom. Foto: Nent

Ud over Poul Hansen, der går igen flere gange i det lille potpourri, er den kendte kommentator Carsten Werge også at finde i videoen.

Werge var i en periode på otte måneder væk fra skærmen, da han blev ramt af akut betændelse i bugspytkirtlen. Og da han vendte tilbage i en kamp mellem Brøndby og Randers, var det med højt humør.

»Jeg glæder mig egentlig bare til at se, om jeg stadig kan, for at være helt ærlig, og nu snakker vi ikke om mit sexliv, vel,« lød det kækt fra Werge, da han af Joachim Boldsen blev spurgt, hvad han glædede sig mest til, når han igen skulle sidde ved mikrofonen.

I videoen øverst kan du ud over Carsten Werge og Poul Hansen glæde dig til et gensyn med Stig Tøfting, Peter Graulund og Kenneth Emil Petersen.