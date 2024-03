Mads Valentin Pedersen tabte fuldstændig hovedet lørdag eftermiddag.

For den danske Augsburg-spiller lavede nemlig en gevaldig svinestreg på Leandro Barreiro i tillægstiden af Bundesliga-opgøret mod Mainz. Du kan se episoden øverst i artiklen.

Kort før slutfløjt kom danskeren pludselig flyvende med knopperne forrest og nedlagde Barreiro. En forfærdelig tackling, som fik Mainz-spillerne til at gå amok i raseri, mens Mads Pedersen blev tildelt et rødt kort.

Raseriet stoppede dog ikke helt dér, for Viaplay-kommentatoren Jonas Schwartz var nemlig ligeledes oppe i det røde felt, da han skulle beskrive danskerens handling.

»Det er en svinestreg af en anden verden. Det er helt i orden, at han ryger ud. Jeg håber, han får en lang karantæne, for det er potentielt noget, der kan smadre ankler og knæ, det dér,« lød det fra Schwartz i kommenteringen, inden han fortsatte:

»Det dér er simpelthen så grimt. Giv ham 10 dages karantæne. Minimum. Det får han selvfølgelig ikke, men det har han fortjent for svineri. Det er uværdigt.«

Mainz vandt lørdagens opgør med 1-0, og dermed fik danske Bo Henriksen en fornem debut i spidsen for det tyske mandskab.

Opgøret var i øvrigt et speciel ét af slagsen, da Bo Henriksen stod over for sin gamle klassekammerat Jess Thorup, der er træner for Augsburg.