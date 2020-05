Det er de færreste venskaber, der ikke vil opleve en eller anden form for bump på vejen, når man tilbringer meget tid sammen.

Således også for det ikoniske kommentatorpar bestående af Carsten Werge og Per Frimann, der gennem 25 år har guidet danskerne gennem fodboldkampe. Det fortæller den ene part i en ny bog.

»Frimann og jeg fik skabt en ret speciel indbyrdes tone, hvor vi tillod os at tage fis på hinanden. Det gik ud på at fjerne det selvhøjtidelige, og jeg fornemmede hurtigt, at det blev bemærket rundtomkring,« siger Carsten Werge i bogen 'Det er genialt, det der'

Den specielle omgangstone mellem de to kommentatorer har dog ikke altid skabt lige stor begejstring.

Daniel Jensen i ekstase efter sin overtidsscoring mod Portugal i 2008. Foto: MIGUEL RIOPA

Især husker nu 61-årige Carsten Werge tilbage på en række læserbreve fra folk, der var overbevist om, at stilen mellem vennerne var et udtryk for, at de var uvenner. Noget, som de dog kun har været én gang.

Den episode fandt sted under VM-kvalifikationskampen mellem Portugal og Danmark i Lissabon tilbage i 2008.

En stribe tekniske problemer ødelagde stemningen i den danske kommentatorboks, hvor temperamentet hos især Carsten Werge nåede højdepunktet.

»Jeg agerede uprofessionelt, da jeg i et vredesudbrud besluttede at skride fra vores kommentatorboks midt under kampen. Den aften gnistrede det mellem os,« siger Carsten Werge, inden han tilføjer:

Coveret til den nye bog fra Flemming Toft, Carsten Werge og Svend Gehrs, der udkommer 3. juni og vil koste 299 kr. Foto: Lindhardt og Ringhof

»Uenigheden gik på, hvor højt der skulle skrues op for stadionlyden i vores hovedtelefoner, og da Per under transmissionen gav mig fingeren, fordi jeg skruede op på maks for at komme i den rigtige kampstemning, var jeg nødt til at fortrække og lige tælle til 100, for at vi ikke skulle ryge i totterne på hinanden.«

De to fodboldkommentatorer endte dog med at kommentere kampen, som endte med en dansk sejr på 3-2 efter et afrettet langskudsmål fra Daniel Jensen i overtiden, færdig.

Historien om den eneste gang, hvor Carsten Werge og Per Frimann for alvor har været uvenner, er en del af bogen 'Det er genialt, det der', som er skrevet af de tre legendariske kommentatorer Carsten Werge, Flemming Toft og Svend Gehrs.

Bogen udkommer 3. juni.