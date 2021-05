Kontinuitet er et nøgleord for Vejles nye tekniske chef, Johan Sandahl, som overtager efter Jacob Krüger.

Onsdag annoncerede Vejle, at Jacob Krüger fratræder sin stilling som teknisk chef efter sæsonen.

Hans afløser gemmer sig i Vejles egne rækker, da klubbens svenske assistenttræner, Johan Sandahl, bliver forfremmet.

Han håber på at videreføre den retning, som hans forgænger har sat med sidste års oprykning til Superligaen, og som har været med til at sørge for, at klubben også er at finde i landets bedste række efter sommerferien.

- Siden jeg kom til klubben, er vi blevet bedre og bedre til at finde kontinuitet. Kigger du på banen, har vi en masse unge spillere, der kommer fra Vejle, og vi har mange spillere, som har været i klubben længe.

- Vi er blevet bedre til at hente kvalitet ind i spillertruppen uden at have for travlt. Samtidig har vi opretholdt en balance i forhold til kontinuitet, og det er vigtigt, at vi fortsætter det arbejde.

- Det er fantastisk at have store visioner for fremtiden, men her og nu skal vi sørge for at blive bedre og bedre ved at følge vores strategi, siger Sandahl, som kom til Vejle i 2017.

Vejle kigger ellers mod et transfervindue, hvor der kan komme stor udrensning. Klubben har en række spillere på kontrakter, som udløber til sommer, mens også klubbens cheftræner Constantin Galca har en uafklaret fremtid foran sig.

Johan Sandahl skal nu være med til at træffe beslutningen om, hvorvidt Vejle forlænger med Galca. Selv har Galca været ude at fortælle, at der venter en snarlig afklaring, men Johan Sandahl vil ikke røbe for meget.

- Han overvejer lige nu situationen. Vi gør det samme her i klubben, og så sker der nogle ting undervejs i forhandlingerne. Vi får at se, hvad der sker, siger Sandahl, der reelt først tiltræder som teknisk chef den 1. juni.

/ritzau/