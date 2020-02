På en noget heldig - og ikke mindst komisk - scoring kom Paris Saint German foran 3-0 mod Montpellier.

Der var inviteret til fransk topfodbold, da de to hold tørnede sammen lørdag aften i Paris.

Hjemmeholdet var dog overlegen, og derfor var den reelle spænding i kampen ikke eksisterende. I stedet var målet til 3-0, der stjal fokus og som formentlig ikke bliver glemt lige foreløbig. Målet skete, da Paris Saint Germain fik tilkendt et hjørnespark med to minutter til pause.

Indlægget var egentlig ikke i nærheden af en PSG-spiller, men ramte i stedet Montpellier-spilleren Téji Savanier.

Det var svært for PSG-spillerne at holde smilene tilbage efter det atypiske selvmål. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Det var svært for PSG-spillerne at holde smilene tilbage efter det atypiske selvmål. Foto: FRANCK FIFE

Franskmanden sparkede til bolden i luften i forsøget på at få clearet bolden.

Bolden kom dog aldrig væk, da den i stedet ramte holdkammeraten Daniel Congré i hovedet og sejlede direkte i netmaskerne til en 3-0-føring. Du kan se selvmålet øverst i artiklen.

Det uheldige selvmål - set med Montpelliers øjne - fik da også smilet og grinene frem hos PSG-spillerne, der altså noget heldigt kunne juble over en utraditionel scoring.

Paris Saint-German vandt i øvrigt kampen 5-0.