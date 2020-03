Komikeren Andreas Bo Pedersen har taget en stor beslutning.

Således har han sat sit engagement i fodboldklubben Køge Nord FC på standby.

»Jeg har ganske enkelt besluttet at holde et års pause,« siger han til B.T. og tilføjer:

»Sandheden er, at jeg til september har premiere på et nyt show, og så er der noget familiemæssigt, jeg ikke har lyst til at udtale mig offentligt om. Men de 25-30 timer, jeg hver uge brugte i fodboldklubben, bliver jeg simpelthen nødt til at bruge på det, jeg tjener mine penge på.«

Foto: Nikolai Linares Vis mere Foto: Nikolai Linares

Andreas Bo Pedersen lægger ikke skjul på, at fodboldprojektet, der blev søsat i 2016, har kostet ham tid, kræfter og penge.

»Det har været skidesjovt, og jeg garanterer for, at jeg ser med fra sidelinjen, når vi på fredag spiller forårets første kamp mod Herlev ​(i Danmarksserien, red.). Men det er sådan, at når det handler om professionel fodbold, så gælder det om at skrabe penge ind fra morgen til aften hver eneste dag. På den baggrund har det også været krævende,« siger Andreas Bo Pedersen, der erkender, at man i Køge Nord FC ikke har haft ressourcerne til at stable en stor organisation på benene.

»Min idé med at gå ind i projektet var at komme ind fra højre og sige, at jeg gerne ville brande klubben og gøre den den succesfuld. Til gengæld har det aldrig været meningen, at jeg skulle overtage den,« siger Andreas Bo Pedersen.

Det var dog lige akkurat dét, han følte var ved at ske.

Foto: Nikolai Linares Vis mere Foto: Nikolai Linares

»Indimellem blev jeg ringet op af forældre, der spurgte, om ikke jeg lige kunne bruge tid på at finde og tilbagelevere de fodboldstøvler, deres syvårige søn havde glemt til træning. Ligeledes kunne kommunen bede mig om at lukke vores bane op på et specifikt tidspunkt. Det er jo slet ikke det, jeg skal. Men fordi folk kender mig fra tv, og fordi jeg har fortalt, at jeg er bundet til klubben, er jeg blevet ringet op i alle mulige sammenhænge,« siger Andreas Bo Pedersen.

Nu har han trukket stikket. Foreløbig frem til nytår.

»Til den tid vil jeg vurdere, om jeg synes, at klubben har kunnet klare sig uden mig. Jeg gider ikke at være ham, det hele handler om. Min tanke er, at jeg gerne vil være med på holdet, men at jeg ikke ønsker at være holdet. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har sagt til klubledelsen, at jeg ikke kan være ham, der organiserer alting. Nu må man finde ud af, om man har lyst til at lave en fed professionel klub. Hvis svaret er ja, vil jeg gerne være med. Men nogen må hjælpe med eksempelvis at hænge skilte op. Jeg kan ikke stå med det hele. Det er min timeløn al for dyr til, og jeg må understrege, at det for mit vedkommende ikke er et job, men en fritidsinteresse,« siger Andreas Bo Pedersen.

Komikeren Andreas Bo Pedersen har sat sin involvering i fodboldklubben Køge Nord FC, der tidligere hed Rishøj Boldklub, på standby. Foto: Nikolai Linares Vis mere Komikeren Andreas Bo Pedersen har sat sin involvering i fodboldklubben Køge Nord FC, der tidligere hed Rishøj Boldklub, på standby. Foto: Nikolai Linares

Han vil ikke sætte et specifikt tal på, hvor mange penge han har investeret i projektet, siden han involverede sig i det for tre et halvt år siden.

»Det er ikke vigtigt, men jeg har brugt uforholdsvist mange penge på det, og min revisor har da sendt nogle stramme blikke til mig. Men for det første har jeg ikke gjort noget, jeg ikke måtte, og for det andet har glæden ved at se en kamp med holdet i weekenden været enorm,« siger Andreas Bo Pedersen.

Trods udmeldingen står han på Køge Nord FCs hjemmeside stadig anført som teamleder.

»Det er fordi, jeg er dårlig til edb, så jeg kan ikke finde ud af at ændre teksten,« griner Andreas Bo Pedersen.

I øvrigt har han premiere på sit nye comedyshow #Skarp på Bremen i København 17. september, og efter planen afsluttes turneen nøjagtig tre måneder senere i Gribskov Kultursal i Helsinge.