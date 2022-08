Lyt til artiklen

Den tidligere Liverpool-spiller var en kæmpe stjerne på Merseyside-mandskabet i 1980'erme, men er måske ikke så kendt af de unge fans rundt om i fodboldeuropa – men det er der blevet lavet lidt om på nu.

Jan Mølby er nemlig en del af et viralt hit på sociale medier i øjeblikket.

Det skriver Belfast Telegraph.

Jan Mølby arbejder nu som fodboldekspert for Viaplay, men er ikke en mand, der gør megen væsen ud af sig selv. Den 59-årige Liverpoollegende er dog i den grad endt i rampelyset på de sociale medier takket være en video af komikeren Milo McCabe, som du kan se herunder. Mølby-citatet kommer cirka 30 sekunder inde i videoen.

Asking @KevinDeBruyne … “What would Jan Molby do?” https://t.co/xuh5lugCqi — Jan Molby (@JanMolby) July 17, 2022

I en 1930'er-inspireret fiktiv karakter ved navn Troy Hawke hilser komikeren normalt på overraskede personer, der er ude for at shoppe. I en ny video blev han så tilbudt at byde Manchester Citys spillere velkommen tilbage til en pre-season træning, hvor den virale video stammer fra.

Twitter-klippet af ham, der råder komikeren Manchester City-stjernen Kevin De Bruyne til, at hvis han har »nogensinde er i tvivl om noget, så spørg dig selv, hvad ville Jan Mølby gøre?«

Den video er blevet set over tre millioner gange på Twitter, og der efterfølgende lavet en T-shirt og et fødselsdagskort med det samme budskab, som nu sælges for at samle penge ind til give mad til hjemløse og hårdtramte familier og til Liverpools velgørenhedsorganisation An Hour for Others.

Komikeren Milo McCabe er overrasket over, at han har skabt det virale hit ud fra Mølby-citatet, men er glad for, hvad det er endt med.

»Det er lidt harmløst sjovt. Nu er der næsten en helt ny generation af mennesker, der er blevet opmærksomme på Jan Mølby,« siger han til Belfast Telegraph

Jan Mølby selv er nu blevet inviteret ind til Milo McCabes show efter det virale hit.

»Mange mennesker kender måske navnet (Jan Mølby, red.), men de ved ikke rigtig, hvordan jeg ser ud, men det, jeg hører mest fra folk nu, er en masse, der siger 'Hvad ville Jan Mølby have gjort?'«

»Man ved aldrig helt med den slags ting, der kommer på de sociale medier, og hvordan det vil blive modtaget, men jeg ser det som positivt, og jeg tror, ​​at de fleste ser det som positivt,« siger Jan Mølby til Belfast Telegraph om det virale hit.