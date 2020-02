Erling Haaland bombede videre, da han med to mål hjalp Dortmund til en 2-1-sejr over PSG i Champions League.

Erling Braut Haaland fortsatte tirsdag sin imponerende start i Borussia Dortmund.

Her sørgede det norske stjerneskud med to mål for, at den tyske klub vandt den første af to ottendedelsfinaler i Champions League mod Paris Saint-Germain.

Haaland bragte først Dortmund foran 1-0 og fulgte op ved senere at lave sejrsmålet til kampens slutresultat, 2-1.

Dermed står tyskerne med de bedste kort på hånden inden returopgøret i Paris 11. marts.

Med sine scoringer nåede Erling Haaland op på 11 mål i 7 kampe for Dortmund, siden han kom til klubben ved nytår.

Der var inden tirsdagens opgør gode grunde til at forvente mange mål på Signal Iduna Park.

I Dortmunds seks kampe efter nytår er der i gennemsnit blevet scoret næsten seks gange i alt per opgør, mens PSG selv har snittet næsten fire mål per kamp i 2020.

Neymar var også tilbage i startopstillingen for franskmændene efter en skadespause. Den brasilianske superstjerne gjorde dog ikke meget væsen af sig før pausen. Tættest på var han, da han efter lidt over ti minutter sendte et frispark forbi stolpen.

Første halvleg endte, som den begyndte, med 0-0 på måltavlen. Begge hold viste prøver på deres offensive kunnen, men det blev aldrig til de helt store muligheder.

Tendensen fortsatte i starten af anden halvleg. Skarpheden manglede, når det gjaldt. Enten i afleveringerne, når holdene nærmede sig mål, eller når der skulle afsluttes.

Først efter små 25 minutter blev der så endelig prikket hul på bylden. Ikke overraskende var det Erling Haaland, der fik målnettet til at blafre for Dortmund.

Som så ofte før var nordmanden på det rette sted på det rette tidspunkt, da han prikkede en lidt tilfældig bold i mål tæt ved den ene stolpe.

Nu var målsluserne åbnet, og gæsterne svarede hurtigt igen. Neymar sparkede fem minutter efter Haalands kasse bolden i et næsten tomt mål efter en tværaflevering i feltet fra Kylian Mbappé.

Men Haaland var ikke færdig. Minuttet efter PSG's udligning modtog den norske komet bolden lidt uden for franskmændenes felt, hvorefter han med en hammer af en afslutning bankede Dortmund på 2-1 og sendte hjemmepublikummet i ekstase.

I kampens afslutning havde begge hold fine chancer foran mål, men Haalands hammer endte altså med at blive kampafgørende.

/ritzau/