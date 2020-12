Youssoufa Moukoko blev den yngste målscorer i Bundesligaens historie, da Dortmund tabte til Union Berlin.

Træerne vokser ikke ind i himlen, selv om man fyrer cheftræneren.

Det måtte Borussia Dortmund sande fredag. Efter tirsdag at have vundet for første gang efter flere sløje resultater - to dage efter fyringen af cheftræner Lucien Favre - blev det nemlig til et nyt nederlag fredag.

Denne gang til Union Berlin, der på hjemmebane vandt 2-1 over Dortmund i Bundesligaen.

Dortmund-kometen Youssoufa Moukoko så ellers ud til at hjælpe sit hold til point, da han blot et par minutter efter Union Berlins åbningsmål udlignede til 1-1.

Scoringen gjorde Moukoko til den yngste målscorer nogensinde i den bedste tyske fodboldrække.

Den unge angriber var 16 år og 28 dage gammel fredag. I november - dagen efter sin 16 år fødselsdag - blev han den yngste nogensinde til at spille i Bundesligaen og for nylig satte han samme rekord i Champions League.

Men Moukokos mål var altså ikke nok. Med et hovedstødsmål et lille kvarter før slutfløjt sørgede Marvin Friedrich for en 2-1-sejr til Union Berlin.

Dortmund har 22 point på Bundesligaens fjerdeplads, mens Union Berlin hvert fald for en stund hopper op på femtepladsen, et enkelt point efter Dortmund.

Dortmund var uden den norske bomber Erling Haaland, der sidder ude med en skade. Thomas Delaney så hele fredagens kamp fra Dortmunds bænk.

Marcus Ingvartsen var på grund af en skade ikke med i Union Berlins trup.

