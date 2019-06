Andreas Skov Olsen har været en af Superligaens største profiler i denne sæson. Og han er kun 19 år.

Den kombination får større klubber til at spærre øjnene op, og for den spanske klub Real Sociedad er flirten også gået fra øjenkontakt til et decideret tilbud. Det er dog indtil videre blevet afvist af FC Nordsjælland.

Det er ikke nogen hemmelighed, at Real Sociedad har budt på dig. Hvad gør du i sådan en situation?

»Jeg vidste godt, hvad der foregik, så jeg har da været inde og høre og læse omkring tingene. Og så har jeg gjort mig tanker om, hvordan det kunne være, hvis jeg kom derned,« siger Andreas Skov Olsen.

Og det var altså fine ting, han kunne læse og høre om klubben. For uden at Real Sociedad nødvendigvis ender med at blive Andreas Skov Olsens næste klub, fandt han den i hvert fald attraktiv.

»Det er en spændende klub. De bruger også unge spillere og giver unge spillere chancen. Det er også en fed by og så videre. Det kunne måske godt blive et godt match,« siger Skov Olsen og slår fast:

»Det ville passe godt til mig.«

Den 19-årige FC Nordsjælland-topscorer slog sit navn fast i Superligaen med 22 mål i 36 kampe. Og da han fik chancen med 20 minutter i 3-1-sejren over Østrig, greb han den også. Et oplæg og en assist fra Skov Olsen gav sejren.

Jeg synes, at jeg har niveauet. Det synes jeg også, at jeg har bevist i Superligaen. Andreas Skov Olsen

Sådan noget gør næppe interessen mindre for den unge kantspiller. Og hvis han skulle vælge en ny klub denne sommer, ville det være for at tage næste skridt.

»Det skulle være for at prøve noget nyt og udfordre mig selv og prøve en anden liga - og nogle andre spillere, man skal spille over for. Måske et højere tempo. Dermed ikke sagt, at jeg forlader FC Nordsjælland. Det er jeg slet ikke sikker på endnu. Overhovedet. Jeg har stadig mere, jeg kan lære derhjemme,« siger Skov Olsen, som dog mener, at han er klar til at gå en hylde op.

»Jeg synes, at jeg har niveauet. Det synes jeg også, at jeg har bevist i Superligaen.«

Under EM er alle spekulationer parkeret. Det handler om Danmarks muligheder for at nå en semifinale. Men derefter skal Andreas Skov Olsen lægge hovedet i blød.

»Det bliver en rigtig svær beslutning. Det er der ingen tvivl om. Man ved jo ikke, hvad der er det rigtige, og jeg kan kun håbe på, at jeg tager den rigtige beslutning. Det bliver svært, men også spændende.«

Hvad skal en klub kunne tilbyde, før det bliver det rigtige match for dig?

»Spilletid. Det er det, jeg vægter højest. Også fordi jeg er så ung. Spilletid er klart prioritet nummer et,« siger Skov Olsen.

Spilletid jagter han også på U21-landsholdet. Måske kan han få lidt mere af den mod Serbien i den sidste gruppekamp. Han har i hvert fald gjort sig til.