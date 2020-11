Anel Ahmedhodzic nyder lige nu stor succes på banen for sin svenske klub Malmö, men torsdag kom der så pludselig lidt mere negativ opmærksomhed på den tidligere Hobro-spiller.

Her kunne han således se, hvordan hans far, Mirsad, havde skrevet en rasende kommentar på et af klubbens Facebook-opslag, der ellers blev lavet for at kunne lykønske Ahmedhodzic med udtagelsen til det bosniske landshold.

Senere gik faderen så til svenske Aftonbladet, hvor han uddybede sit raseri mod sønnens agent, Marcus Rosenberg. Faderen mener nemlig, at han forsøger at ødelægge sin søns karriere, og at han har skabt en kløft mellem sin spiller og hans forældre.

Men de udtalelser kan hovedpersonen selv kun ryste på hovedet af.

»Jeg kan starte med at sige, at jeg er meget skuffet. Jeg forstår ikke, hvorfor min far opfører sig sådan,« siger han til Kvallsposten.

»At skrive sådan nogle ting på sociale medier og kalde andre folk idioter i stedet for at støtte mig...det har altid været sådan mellem mig og min far, der er gået over stregen. Jeg har altid haft en kærlighed til ham, men jeg har ikke følt mig støttet. Det har han ikke gjort på den rigtige måde. Specielt ikke nu, hvor det går rigtig godt for mig.«

Og det går godt for Jon Dahl Tomassons vidunderdreng Anel Ahmedhodzic. I denne sæson har han været en af Malmö FFs største profiler og har en stor aktie i, at klubben inden længe kan kalde sig for svenske mestre.

Derfor har der også været massiv interesse for bosnieren, hvor klubber som Chelsea, AC Milan og PSV Eindhoven skulle være blandt de interesserede.

Anel Ahmedhodzic var i sommeren 2019 lejet ud til Hobro, inden han ved årsskiftet vendte retur til den svenske storklub. Foto: Henning Bagger Vis mere Anel Ahmedhodzic var i sommeren 2019 lejet ud til Hobro, inden han ved årsskiftet vendte retur til den svenske storklub. Foto: Henning Bagger

Det er netop det mulige skifte til Chelsea, som Anel Ahmedhodzic' far mener, at Rosenberg forsøger at forpurre. Men det afviser forsvarsspilleren blankt.

»Det er på ingen måde sandt. Jeg har valgt Marcus Rosenberg som min agent, fordi jeg stoler fuldt ud på ham. Jeg har spillet med ham, jeg har haft samtaler med ham som både spiller og agent, og i den korte tid, jeg har haft ham som agent, har han hjulpet mig med at udvikle mig – både som spiller og person.«

Anel Ahmedhodzic fortæller også, at det ikke er første gang, at faren skaber negativ opmærksomhed. Da den 21-årige bosniske landsholdsspiller var i Nottingham Forest, skrev faren nemlig også ting på nettet.

I interviewet kommer han også ind på, hvordan kometens danske træner, Jon Dahl Tomasson, har været en stor støtte for ham.

»Jon har været der rigtig meget for mig. Vi har snakket om alt. Om landsholdet, situationen med min far...alt. Han har hjulpet mig meget, og jeg er glad for at have ham som træner. Han er der virkelig for mig, og det tror jeg er en stor årsag til, at jeg har været i stand til at præstere godt på banen.«

Anel Ahmedhodzic og resten af Malmö-mandskabet har søndag muligheden for at sikre sig det svenske mesterskab. Det kræver en sejr over Sirius.