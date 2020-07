»Hvem var det, der vandt i dag? Det var dem fra Vejle af!«

Den klassiske sang rungede i omklædningsrummet i Nørreskoven tirsdag aften efter sejren på 1-0 over Nykøbing FC. En sejr, der for Vejle ikke blot betød tre point.

Den betød nemlig også et farvel til NordicBet-ligaen og goddag til Superligaen. Noget, der i den grad blev fejret med manér.

Billeder fra omklædningsrummet viser, hvordan øldåserne hurtigt blev åbnet, der blev skrålet, og de tydeligt glade spillere hoppede og dansede, alt imens øllene både blev hældt i munden og udover dem selv. Klippet fra omklædningsrummet kan ses i toppen af artiklen.

Vejle rykkede ud af Superligaen sidste sæson, men de skulle altså kun bruge et enkelt år i den næstbedste række til at spille sig tilbage til der hvor modstanderne hedder F.C. København, Brøndby IF og FC Midtjylland.

Der var da også stor glæde på Vejle Stadion, hvor 'We are the Champions' bragede ud over højtaler-anlægget efter slutfløjt, mens spillerne ekstatisk løb rundt og jublede med hinanden og de fans, der havde fået billet til stadion.

Klubben 'bytter plads' med hele tre hold fra Superligaen, der kun skal bestå af 12 af slagsen fra den kommende sæson.

Esbjerg og Silkeborg IF er allerede ude, og det er Hobro eller Lyngby, der får den sidste billet til NordicBet-ligaen. Hvem af dem der rykker ned bliver afgjort mandag.