Robert Skov fik klart flest stemmer, da superligaspillerne skulle udpege sæsonens bedste spiller.

FC København-topscorer Robert Skov er Årets Profil i Superligaen.

Det mener i hvert fald hans kolleger i landets bedste fodboldrække, som med stort flertal har udpeget den 22-årige kantspiller som sæsonens bedste.

Hele 66 procent af stemmerne gik til Skov i afstemningen, som Spillerforeningen står bag.

- Sæsonen har været over al forventning. Jeg tror ikke, der var nogen, der havde regnet med, at det skulle gå så godt. Det havde jeg heller ikke selv. Så det har været en god sæson indtil videre, siger Robert Skov i en pressemeddelelse.

Inden søndagens kamp mod Brøndby havde den tidligere Silkeborg-spiller lavet ikke færre end 26 superligamål i denne sæson.

- Jeg føler, jeg er faldet bedre ind i spillet med mine holdkammerater. Relationerne er blevet bedre, og så har jeg fået lidt mere ro i mit spil, lidt mere ro i afslutningerne i de afgørende momenter.

- Og så giver den ekstra portion selvtillid også et ekstra nøk. Det at være en del af sådan et fantastisk hold og fantastisk omklædningsrum har også været med til at gøre, at det er gået, som det er, siger Robert Skov.

I afstemningen fik FC Nordsjællands Andreas Skov Olsen næstflest stemmer, mens Robert Skovs holdkammerat Dame N'Doye kom ind på tredjepladsen.

/ritzau/