TV3 Sports profilerede fodboldkommentator Carsten Werge er blevet sygemeldt på ubestemt tid.

Selskabet bag TV3 Sport, Nordic Entertainment Group, udsendte tirsdag en pressemeddelelse, hvor de klargjorde, at Carsten Werge er ramt af en betændelse i bugspytkirtlen og er blevet indlagt på hospital.

B.T. Sport har været i kontakt med flere af Carsten Werges kollegaer på TV3 Sport, der alle sender sine bedste hilsner til fodboldkommentatoren.

'Jeg ønsker god og snarlig bedring til en god og højt værdsat kollega,' skriver Peter Grønborg i en sms til B.T.

Peter Grønborg med Carsten Werge. Foto: Nils Meilvang Vis mere Peter Grønborg med Carsten Werge. Foto: Nils Meilvang

'Vi savner ham afsindigt meget og glæder os til, han kommer tilbage,' skriver Luna Christofi til B.T.

Luna Christofi, arkivfoto. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Luna Christofi, arkivfoto. Foto: Jeppe Michael Jensen

'Jeg er utrolig ked af det, og jeg glæder mig til, Carsten er tilbage på pinden igen,' skriver Niels Christian Frederiksen, mens B.T. Sport har talt med kommentatorkollegaen Jesper Thygesen.

»Han er jo elsket blandt mange, i hvert faldt internt, og er respekteret af alle. For mit vedkommende er han vor tids største kommentator. Han er fantastisk godt selskab, når vi producerer fodboldkampe - altid med et smil og med god humor, så han er jo hårdt savnet, og det gør selvfølgelig ondt,« fortæller Jesper Thygesen.

Også Preben Elkjær sender en hilsen til Carsten Werge.

Preben Elkjær med frue. Arkivfoto. Foto: Henning Bagger Vis mere Preben Elkjær med frue. Arkivfoto. Foto: Henning Bagger

'Jeg glæder mig til at få min gode ven Carsten tilbage, når han er klar til det og ønsker i øvrigt familien fred og ro til at komme over forløbet,' skriver han til B.T.

'Jeg håber selvfølgelig det bedste for Carsten og familien, da det er en hård omgang, de er igennem, og jeg er ked af det på deres vegne,' skriver Stig Tøfting.

Pressemeddelelsen blev udsendt tirsdag eftermiddag.

'Carsten er indlagt og gennemgår i øjeblikket et behandlingsforløb som gør, at han er sygemeldt på ubestemt tid. Vi forventer, at Carsten kommer tilbage i aktion på et tidspunkt, men vi ved også, at det kommer til at tage en rum tid. Her og nu har han og familien brug for tid og ro til at komme igennem forløbet,' lød det fra TV3 Sports sportschef Kim Mikkelsen i pressemeddelelsen.