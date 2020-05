Til sidst kunne Ulla Terkelsen ikke længere holde et udbrud tilbage.

»Gør dog noget,« råbte den garvede TV 2-korrespondent.

Sådan fortæller Flemming Toft i en artikelserie ved navn 'Tofts tilbageblik' hos TV 2 Sport, hvor den garvede sportskommentator ser tilbage på store øjeblikke, han har oplevet igennem sine mange år i sportsverdenen.

Denne gang handler det om en episode med den engelske superstjerne David Beckham ved VM i 2006 - og altså kollegaen Ulla Terkelsen.

Flemming Toft og Jan Mølby kommenterede kampen mellem England og Ecuador ved VM i 2006. Foto: Bent K Rasmussen Vis mere Flemming Toft og Jan Mølby kommenterede kampen mellem England og Ecuador ved VM i 2006. Foto: Bent K Rasmussen

Ved slutrunden for snart 14 år siden satte Flemming Toft for TV 2 ord på kampene sammen med Jan Mølby. Men da England i 1/8-finalen skulle møde Ecuador i Stuttgart, fik de selskab.

Normalt får hvert tv-selskab stillet tre sæder til rådighed, men benytter oftest kun de to. Ulla Terkelsen var på det tidspunkt stor fan af David Beckham, og hun fik derfor lov til at se med.

Placeret i smørhullet mellem de to kommentatorer.

'Der var dog én betingelse, som korrespondenten blev forelagt - ingen snak undervejs. Du skal sidde musestille. Umiddelbart en forhåndsstraf til en, der elsker at tale og lade sig engagere - og i øvrigt gør det eminent,' som Flemming Toft formulerer det i sin beretning.

David Beckham efter sin udskiftning. Foto: ROBERTO SCHMIDT Vis mere David Beckham efter sin udskiftning. Foto: ROBERTO SCHMIDT

Og det blev altså overholdt det meste af kampen. Indtil det ikke blev overholdt mere.

For da David Beckham pludselig fik det dårligt og kastede midt under kampen, var det, at Ulla Terkelsen rejste sig 'og råbte ud over stadion i Stuttgart'.

Den engelske fodboldspiller blev skiftet ud, og Flemming Toft konstaterer, at kollegaen var 'lidt påvirket' af situationen.

England vandt i øvrigt kampen med 1-0 på et mål af netop David Beckham på direkte frispark, så lidt var der da at glæde sig over.